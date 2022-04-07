快訊／今確診破500！本土暴增382例「續創新高」、境外增149例

記者洪巧藍／台北報導

單日確診個案突破500！中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增382例本土病例，不但連續7天本土破百，又再創今年新高；另增149例境外移入；另確診個案無人死亡，今天境外加上本土總計達531例。

▲新增病例。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之382例本土病例，為188例男性、194例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月29日至4月7日，其中包含165例為無症狀感染。個案分佈為新北市(111例)、臺北市(87例)、高雄市(59例)、基隆市(41例)、桃園市(28例)、花蓮縣(16例)、嘉義縣(8例)、新竹縣(7例)、臺南市及屏東縣(各5例)、臺中市(4例)、新竹市(3例)、金門縣、宜蘭縣及雲林縣(各2例)、苗栗縣及彰化縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲新增病例縣市分布。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為82例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(17例)、美國(6例)、印尼(5例)、德國(3例)、新加坡、法國、瑞士、英國及澳大利亞(各2例)、義大利、西班牙、韓國、中國及泰國(各1例)移入，另103例調查中。入境日介於今年3月7日至4月6日。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）