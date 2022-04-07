今一口氣飆531例！全場超淡定　曝「1數據炸了」才怕

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情續創新高！國內今（7日）新增382例本土確診個案，境外移入新增149例。對此，就有網友淡定指出，對於台灣每天確診數創新高已經沒有感覺了，於是好奇詢問眾人，「單日本土幾例會嚇到？」貼文曝光後，多數人一致認定「重症、死亡數」飆高才開始要擔心。

指揮中心今天在防疫記者會上指出，今日新增的382例本土個案，遍布全台17縣市，若以縣市別來看，新北市增加111例最多、接著是台北市87例、高雄市59例、基隆市41例以及桃園市28例。

有一名網友今在批踢踢八卦板以「不開玩笑！單日本土幾例會嚇到」為題表示，今天好像神秘數字是380，怎麼好像沒有感覺，有一種正常能量發揮的感覺，明明都創高了，於是好奇詢問眾人，「單日本土幾例會嚇到？」

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▲今本土+境外飆破500例！（示意圖／達志影像／美聯社）

文章一出，立刻引起網友熱烈討論，「真的會嚇到是一萬例以上」、「最可怕的是送去醫院跟你說沒位置了」、「破千會嚇到，破萬就麻痺了」、「3位數跳5位數吧，不然慢慢爬會很無感」、「認真回+1000才會怕」、「萬就會崩潰了，台灣加油」。

其中，部分網友指出關鍵在於重症、死亡數字，「一千會嚇到，死亡超過一百會嚇死」、「一萬以上，重症達到5％，死亡人數百人」、「單日死亡人數激增才該怕吧」、「死亡每日破百會瘋掉」、「一天重症50人，死10個人才可怕」。

不過，絕大多數網友皆認為目前對確診數已經無感，紛紛回應「就算上萬我心中也不會有任何波瀾」、「小感冒，破萬也無感」、「重點是現在跟普通流感有什麼差別？」、「一天沒5萬，都別想解封」、「怕三小！政府都逐步放寬限制了，怕不完」、「打三劑怕屁」、「台灣每日多少人感冒你會關心嗎」。

▼單日本土多數例才會怕？網友討論超激烈。（圖／翻攝自PTT）