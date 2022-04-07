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竹市今+3！　修正6項校園防疫措施...畢旅戶外教學都暫停

 ▲竹市新增3確診　修正6條校園防疫！再放寬停課標準。（圖／竹市府提供）

▲竹市府滾動修正防疫政策，針對這一波校園群聚進行調整。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今公布新竹市新增3名確診個案，新竹市衛生局吳欣席局長說明，案25688為案24610（新北柔道教練相關）的匡列接觸者，初採PCR陰性，隔離期間出現咳嗽、頭痛、全身痠痛等症狀，經PCR採檢陽性確診；案25689為案22955（新竹縣移工宿舍相關）的匡列接觸者，解隔前PCR採檢陽性確診，均無公共場所足跡與匡列接觸者。

至於第三案案25687經確認，居住地為外縣市，因此屬外縣市個案，後續疫調與相關匡列情形將由外縣市公布。

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吳欣席局長表示，案25688為20多歲男性，為4月4日公布之案24610（30多歲女性）的同住友人，為新北柔道教練群聚案延伸之家庭群聚。其初採PCR陰性，第3天出現症狀，快篩陽性、經PCR採檢陽性確診，無公共場所足跡與匡列接觸者，目前已送至醫院隔離、治療。

▲竹市新增3確診　修正6條校園防疫！再放寬停課標準。（圖／竹市府提供）

▲新竹市今日新增3名確診。

吳欣席局長說明，案25689為40多歲男性，為3月28日公布之案22955（30多歲女性）的丈夫，為新竹縣移工宿舍群聚案延伸之家庭群聚，4月6日解除隔離前PCR採檢陽性確診，也無公共場所足跡與匡列接觸者，已送往醫院隔離、治療。

市府宣布，因應疫情，即日起強化新竹市6大校園防疫措施，

第一，學校戶外教學、畢業旅行即日起延期辦理。

第二，在校期間一律配戴口罩，需脫口罩之課程如音樂、表演，應調整課程方式，若無法配戴（如游泳）則暫停辦理。

第三，國小校園室內外空間均不開放與借用。

第四，1人確診全班停課10天，1校2人確診則全校停課10天。

第五，減少跨班、跨校交流活動，且落實人員造冊措施。

第六，學生午餐應使用隔板，禁止交談。

市府呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，一起完善防護網。

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