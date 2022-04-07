馮世寬自爆未施打第三劑疫苗　「不是不想打而是伺機而打」

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，退輔會主委馮世寬7日表示，自己還沒施打第三劑疫苗，原因是他在施打第二劑疫苗時，有筋骨痠痛的症狀，經過醫師告知可能是個人心臟問題所引發的副作用，「所以第3劑在Holding，我不是不想打，而是伺機而打」。

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院外交及國防委員會7日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。無黨籍立委林昶佐質詢時表示，看完退輔會的新冠肺炎疫苗施打情況，詢問馮世寬是否已經施打第三劑疫苗。

對此，馮世寬坦言，自己還沒施打第三劑疫苗，原因是他在施打第2劑的時候，有筋骨痠痛的症狀，經過醫師告知因為個人心臟問題，可能引起這些副作用，「所以我第3劑在Holding，不是不想打，而是伺機而打」。

林昶佐表示，雖然榮民之家、榮院護理之家住民的第3劑疫苗涵蓋率為74%，比平均高，但他們多屬於高齡、高風險族群，參照香港、韓國例子，會引起醫療量能不夠，促退輔會應促進高風險族群第3劑施打。

馮世寬允諾，退輔會將努力勸導，不過他在鼓勵榮民施打第3劑疫苗時，很多老榮民向他表示「我打兩劑都沒死，不要啦，還有很多人要打」，自己則都跟老榮民勸說，他都已經示範施打兩劑，準備找退輔會有第三劑的處長，再繼續下去勸導榮民。

馮世寬還信心地說，「他們非常聽我們的話」，因為退輔會對榮民很好，退輔會就是榮民的家人。

退輔會在業務報告指出，截至2月底，退輔會及所屬機構工作人員，第2劑疫苗涵蓋率達96%，第3劑疫苗涵蓋率為79%，另外榮家及榮院護理之家住民，第2劑疫苗涵蓋率達88%，第3劑疫苗涵蓋率為74%。