百元小火鍋霸主出爐！老饕狂推「3家神店」太划算：CP值破表

▲網友發文討論平價小火鍋，引發熱議。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣人愛吃火鍋，從路邊小店到高價精緻鍋物都有，其中，百元鍋物平價味美，成為許多人的最愛。有網友表示，他近日去吃某間小火鍋，結果不到200元的價格，竟有白飯、麵類、爆米花、冰淇淋無限吃，飲料也是無限暢飲，讓他相當驚艷，好奇「『百元』小火鍋的霸主是誰？」話題引發熱論。

一名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，他近日去吃火鍋當晚餐，一份才160，不到200元，結果不但有基本的白飯吃到飽、可樂、雀巢咖啡系列的飲料機外，吧台還有爆米花、霜淇淋、桶裝冰淇淋，就連冬粉跟雞絲麵也都是無限吃，讓他不禁直呼「不到200元就能吃這麼爽，也是值了～」

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▲原PO好奇台灣百元火鍋店，哪間才是霸主？（圖／翻攝自PTT）

另外，原PO也好奇「是說這年頭一堆百元火鍋店林立，以一鍋不需200元來算，這種百元火鍋店，哪間才是龍頭老大？」貼文一出，引起許多網友回覆，「N年前的趣味一下」、「認真推，鍋博士」、「老上海」、「大呼過癮」、「中原鍋神，180元火鍋料青菜麵，吃到飽」、「億品鍋不錯啊，推薦高工店」。

其中，最多人點名「三媽臭臭鍋」、「六扇門時尚湯鍋」以及「8鍋」這3間，「三媽好吃，CP值破表」、「永和的8鍋，找不到更強的了」、「六扇門麻辣鍋+蛋打下去是極品」、「六扇門啦，專吃爆米花」、「八鍋真的猛」、「八鍋，之前江南店有涼麵吃到飽」、「8鍋泡麵、白飯、涼麵，吃到飽又便宜」、「三媽唯一缺點就是加點白飯要錢」。

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