一家五口吃火鍋遭嗆「白吃白喝」！公審店家反挨轟　家屬出面回應

▲洪男告知店家，用餐人數是「3+1」，家屬在網路上則是說4大1小。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名洪姓男子帶家人到某小火鍋店用餐，一開始5人只點2鍋，被老闆嗆「白吃白喝」以後，氣得錄影公審，沒想到事件爆發，反遭砲轟。對此，一家五口當中，有人出面澄清，由於沒去過店家，剛開始點了2鍋外加3道菜，結帳時被告知「不夠消費」，因此加點一道，後來又多點一鍋，結帳總共550元，卻被老闆羞辱，「這樣子行嗎？」

洪男在個人臉書上開直播公審，不斷逼問火鍋店老闆，明明已經付錢了，還被嗆「白吃白喝」，難道不需要道歉嗎。老闆始終無動於衷，一旁的老闆娘則情緒激動，上前下跪道歉，希望能到此為止，但洪男仍持續嗆聲。

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事後雙方叫警察來，洪男表示，剛開始進店有表明「3+1（3名大人、1名小孩）」，買單時被告知「少30元」，也有拿錢出來補。不過，老闆卻說，要求洪男一家補點時，對方就是不點，直到說出「白吃白喝」以後才肯補點。

事件在網路上發酵，不少網友留言挺老闆，「上消費規則寫的清清楚楚，管他只點2鍋，一樣收480就好了」、「就是有這種貪小便宜心態，為難小生意人。店裡明明就寫每人最低消120 ，x 4人= 480照著規定走，社會不就很和平了嗎」、「只要從事服務業的都知道，台灣最美的從來都不是人。」

▼店內有明確規則，必須一人一鍋。（圖／《東森新聞》）



此外，也有不少在地鄉親表示，常常到該間店家吃飯，老闆、老闆娘都十分佛心，若有帶著小孩來吃飯，老闆娘都會偷加食材，帶外籍朋友來吃，反應也相當熱烈，不曉得為何會發生這種事。

對此，洪家五口當中，則有人出面澄清，他們一家五口到場用餐，一共4大1小，一開始點了2鍋外加3道菜，結帳時被老闆告知「不夠消費」，因此又多點了一道。

▼家屬出面澄清，卻又遭到砲轟。（圖／《東森新聞》）



過了一段時間，老闆娘再上前告知，因為有4名大人，需要點4鍋才可以，但因為點了4道菜，能夠折抵一鍋，因此他們再點了一鍋，也馬上付錢，最後消費金額為550元，卻被老闆嗆聲「白吃白喝」，連東西都還沒吃到，就遭到公然侮辱，「這樣子行嗎」，他們已經到警局做筆錄，希望別再以訛傳訛。

▼洪男開直播公審店家，老闆娘下跪道歉。（圖／《東森新聞》）



不過，網友們依舊不買單，在下方留言嗆聲，「 不是啊！為什麼店家規定要一個大人一鍋，妳偏偏要問老闆娘能不能四個加點的菜抵一鍋？妳不會覺得自己已經違規在先了嗎？不曉得妳的理直氣壯是誰給妳的勇氣」、「小火鍋的消費大家都清楚啦！將心比心一下換自己做生意這樣好嗎」、「笑死人了！沒聽過付低消還有共鍋費嗎！你還有臉上PO上網嗎？不是白吃白喝是什麼？只會欺負老實人嗎」、「確實是有2大1小是白吃白喝呀！！老闆沒錯喔！」

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