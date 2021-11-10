嗑百元小火鍋「為何煮好端上桌？」　內行曝內幕：不然怎回本

▲小火鍋都煮好端上桌，原因曝光！（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《「最頂小火鍋曝光」百元名單餓了 饕客狂推2家》，網友點評三媽臭臭鍋是冬天嗑鍋首選，其中12MINI呼聲也很高！不過有網友卻納悶，為何平價小火鍋都是「煮好才端上桌？」文章曝光後，內行點出背後原因，「翻桌率啊，你在那邊慢慢煮怎麼回本？」

一名男網友在PTT好奇表示，內用吃80至170元的平價小火鍋，發現老闆都是把食材煮熟才會端上桌，但相比價位超過200元的火鍋，店家會讓客人自己煮，且會附上菜盤、肉盤，讓原PO不解求問「為什麼會有這種差別呢？吃哪種才專業？」

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文章曝光後，底下網友熱議，「付那麼少錢怕你浪費瓦斯吧哈」、「火鍋料順便偷斤減兩，煮熟少了什麼也看不出來」、「因為酒精燈根本煮不滾」、「沒空幫你洗這麼多碗盤，一鍋塞好塞滿」、「有些瑕疵的肉跟青菜，煮了之後就比較看不出來，生肉生菜直接端出來會被罵」。

總結來說，內行指出拚翻桌率是最大關鍵，「翻桌率啊！便宜鍋還讓你慢慢煮？」「省成本」、「大火幫你煮好 ，你快點吃完快滾，不然在你桌上慢慢煮熟加熱，你會吃很久」、「時間就是金錢～朋友」。

▼網友直呼，小本經營就是靠翻桌率！（圖／翻攝PTT）

