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俄菜鳥兵節節敗退！傳普丁急組「爸爸軍團」助攻烏克蘭

▲▼俄軍損失慘重，因此普丁打算徵召「爸爸軍團」來拯救戰事。（圖／路透）

▲俄軍損失慘重，因此普丁打算徵召「爸爸軍團」來拯救戰事。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄軍自入侵烏克蘭以來，軍隊因經驗不足的「菜鳥兵」佔了多數，而導致部隊損失慘重的消息時有所聞，因此俄羅斯媒體指出，普丁現在正在招募一個由長者組成的「爸爸軍團」（Dad's Army）來為侵烏的部隊增援。

《每日星報》引述俄媒報導，俄軍在烏克蘭的戰役中損失慘重，據北約估計，俄羅斯有多達1.5萬名士兵在這場戰爭中喪命，而烏克蘭國防部更指出，俄軍的死亡人數可能高達1.83萬人。如今，軍力大幅縮減的俄羅斯急需經驗豐富的坦克指揮官、狙擊手和工程師加入烏克蘭一戰，以增加他們的勝算。

俄軍最近召集了6萬名預備役軍人和13.45萬名18到27歲之間的新兵，不過軍事專家認為，直接將這些缺乏經驗的「菜鳥」派往烏克蘭，和把他們丟到「屠宰場」無異，因此俄羅斯軍方最近正在積極招募60歲以下的志願者，希望這些接近退休年齡的退役士兵能重返位於西伯利亞城市車里雅賓斯克（Chelyabinsk）和圖們（Tyumen）的訓練營，為這些年輕人傳授經驗與提供訓練。

西方情報機構表示，俄羅斯還將從喬治亞（Georgia）的親俄地區「阿布哈茲」（Abkhazia）和「南奧塞梯」（South Ossetia）重新部署軍隊到烏克蘭。知情人士透露，「我們不認為這是計劃好的，俄軍這麼做有點奇怪。我們懷疑這代表烏克蘭的戰場出現了問題。」

報導稱，俄羅斯準軍事組織「華格納集團」（Wagner Group）目前也派出了約1000名武裝分子，從非洲和中東飛到烏克蘭增援。軍事觀察員對俄羅斯軍隊缺乏專業精神一事也深感震驚。

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