平民浴血臥屍布查畫面曝！俄官員硬掰「假的」：他們沒死在布查

▲俄國駐聯合國大使內本亞抨擊布察大屠殺的指控是子虛烏有。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

最近有衛星照片顯示，俄軍在布查（Bucha）發動大規模屠殺，導致至少320名平民慘死，多具屍體陳屍街頭，引發國際眾怒。不過，俄羅斯對相關事件一直採取否認態度，其外交官甚至反咬，人們聲稱在布查拍到的屍體畫面「其實是在其他地方被槍殺的人」。

《天空新聞》記者斯通（Mark Stone）在採訪俄羅斯駐聯合國大使內本亞（Vasily Nebenzya）時，詢問了對方對布查大屠殺的看法，豈料內本亞居然一口咬定，布查大屠殺的指控是子虛烏有，「這些照片是4月3日拍攝的，俄軍早在3月30日就離開布查了」。

theragex: RT @theragex: The New York times and MAXAR have just proven with Satellite imagines that the atrocities in Bucha, have been before the Russian military left.#Ukraine #Russia

Source : @nytimes @Maxar pic.twitter.com/9l6SpMZs6R — ArmenianCaptain (@ArmenianCaptain) April 6, 2022

當斯通反駁，衛星照片顯示，屍體在俄軍控制布查時就已經橫陳街頭，不料內本亞竟回應，「這不代表什麼，就連烏克蘭總統澤倫斯基秀出的影片也是假的，影片中沒有死人啊！而且即使有人死了，那也是在沒有俄軍的地方被槍殺的，好好看一看吧！」

內本亞5日在聯合國安理會會議上指出，對於布查平民被殺一事，俄方有數百人可以證實，這些都是假消息，「只有膚淺的人才會相信」。他強調，俄軍沒有視平民為目標開槍，並警告烏克蘭正在被西方國家當作棋子。