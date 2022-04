平民浴血臥屍布查畫面曝！俄官員硬掰「假的」：他們沒死在布查

▲俄國駐聯合國大使內本亞抨擊布察大屠殺的指控是子虛烏有。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

最近有衛星照片顯示,俄軍在布查(Bucha)發動大規模屠殺,導致至少320名平民慘死,多具屍體陳屍街頭,引發國際眾怒。不過,俄羅斯對相關事件一直採取否認態度,其外交官甚至反咬,人們聲稱在布查拍到的屍體畫面「其實是在其他地方被槍殺的人」。

《天空新聞》記者斯通(Mark Stone)在採訪俄羅斯駐聯合國大使內本亞(Vasily Nebenzya)時,詢問了對方對布查大屠殺的看法,豈料內本亞居然一口咬定,布查大屠殺的指控是子虛烏有,「這些照片是4月3日拍攝的,俄軍早在3月30日就離開布查了」。

theragex: RT @theragex: The New York times and MAXAR have just proven with Satellite imagines that the atrocities in Bucha, have been before the Russian military left.#Ukraine #Russia

Source : @nytimes @Maxar pic.twitter.com/9l6SpMZs6R