博羅江卡慘淪布查第二！俄軍摧殘砲擊住宅虐殺平民　估200人遇害

▲俄軍撤離後，基輔近郊城鎮博羅江卡只剩殘破不堪、怵目驚心的景象。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄軍逐漸從烏克蘭首都基輔一帶撤離，烏克蘭軍隊在基輔近郊城鎮布查（Bucha）發現俄軍的暴行，數十具平民屍體躺臥街頭、一處亂葬崗塞滿至少280具平民屍體，甚至有死者慘遭瞄準後腦杓行刑式槍決。如今有消息指出，另一座基輔近郊城鎮博羅江卡（Borodianka）在俄軍撤退後面目全非，平民死傷人數恐怕不會低於布查。

根據《半島電視台》、《法新社》，隨著俄軍逐漸從基輔一帶撤退、而烏軍也重新收復基輔近郊的城鎮，距基輔西北方僅50公里的城鎮博羅江卡早已變得面目全非，原本純樸的小鎮在俄軍撤離後每座建築物幾乎慘遭砲彈「開膛剖肚」，兒童玩具散落街道、公寓建築結構遭砲彈轟炸挖空，燒焦的床墊掛在一旁、一輛被燒毀的坦克停在被破壞的建築物裡。

沿著筆直的街道走下去，只剩破敗不堪的荒謬景象，難以想像這曾經是烏克蘭人民生活的家園。毀滅的各種細節怵目驚心、滿目瘡痍，一般民眾生活的家園早已被戰火與砲彈破壞殆盡，整座城鎮充滿打鬥的痕跡。

博羅江卡代理鎮長估計，鎮上恐怕有超過200人因此喪命。

儘管《法新社》前往博羅江卡採訪時暫時未見到任何屍體，但當地居民透露，他們的鄰居早已因戰爭而遇害身亡。

57歲的民眾卡茲米倫柯（Mykola Kazmyrenko）在泥濘中的道路上蹣跚步行，她推著一輛載運協助包裹的推車，對於眼前的景象感到無法理解，「我根本不忍卒睹，只要看到眼前的景象，眼淚就忍不住潰堤！人們無家可歸。」

58歲的民眾艾西莫夫（Rafik Azimov）則表示，「我知道有5名平民遇害慘遭打死，但我無法得知在俄軍轟炸後，還有多少人留在廢墟地下室內。」

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，烏克蘭政府認為俄軍在博羅江卡所犯下的暴行，其受害的傷亡人數恐怕只會比布查還要來得更多。烏克蘭總統澤倫斯基也於昨（5）日的談話中提到，烏軍在從俄軍手中收復其他城市後，發現布查的死亡人數恐怕更高，「而已經有消息顯示，在博羅江卡與其他被（我軍）收復的城市，期受害人數可能更多。」

另外，烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）也向當地電視台表示，「事實上，平民受害規模的最慘狀況，恐怕是在博羅江卡。」

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