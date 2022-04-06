居家隔離即起放寬！最新5大原則：可同戶隔離、清消可共用衛浴

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布居家隔離即起放寬，最新規範包含：原則一人一室、同戶可居家隔離、清消可共用衛浴、境外移入不適用、加強衛教與清消等5大原則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲4/6放寬居家隔離措施。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，考量近期國內COVID-19疫情升溫，陸續發生感染源不明的病例，社區傳播可能有擴大趨勢，為兼顧實務需求及社區防疫安全，即日起放寬居家隔離規定如下：

(一)居家隔離維持以「1人1室」(含單獨房間及衛浴)為原則。

(二)倘能遵守居家隔離相關規定，且每次使用浴廁後均能適當清消，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離。

(三)倘家戶中所有同住者皆為隔離者，可同戶隔離。

(四)入境者於檢疫期間轉為隔離身分者，以於原檢疫地點隔離至期滿為原則，惟為降低風險，建議不適用前述(一)至(三)項規範。

(五)請各地方政府加強衛教居家隔離者及同家戶之同住者落實相關防疫措施及清消方式，以確保國人健康。

另，指揮中心說明，原今(2022)年1月9日肺中指字第1103700964號函所訂，入境者於檢疫期間轉為居家隔離者應優先安置集中檢疫所之規定不再適用。