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今本土增281例！分佈17縣市　新北市115例最多

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入。本土個案分佈17縣市，其中新北市115例最多。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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今日新增281例本土病例，為148例男性、133例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月3日至4月5日，其中包含125例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(115例)、臺北市(45例)、高雄市(37例)、基隆市(26例)、桃園市(17例)、新竹縣(12例)、花蓮縣(8例)、新竹市(6例)、宜蘭縣(4例)、臺中市、彰化縣及嘉義縣(各2例)、苗栗縣、雲林縣、臺南市、屏東縣及臺東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲▼指揮中心公布4/6確診個案縣市分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、25例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南及印尼(各10例)、菲律賓(7例)、泰國(3例)、韓國及瑞士(各2例)、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、中國、日本、美國、加拿大、香港及澳大利亞(各1例)移入，另36例調查中。入境日介於今年3月9日至4月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,175,001例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,149,504例排除)，其中25,225例確診，分別為8,226例境外移入，16,945例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。

台灣自2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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