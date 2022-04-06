俄軍屠殺烏克蘭平民太狠毒！歐盟擬制裁「普丁女兒」：凍結海外資產

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍在占領烏克蘭首都基輔郊外城鎮布查（Bucha）時，疑似虐殺約410名平民，還將屍體棄置道路、亂葬崗，烏軍重新收復失土後見到殘破不堪、人神共憤的驚駭景象。對此，歐盟正在考慮制裁俄羅斯總統普丁的2名女兒，扣押其海外資產；不過分析認為，此舉恐怕象徵性意義大過於實質性意義。

根據《時代雜誌》、《華爾街日報》，匿名的消息人士日前透露，歐盟已提議制裁普丁與其前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）所生的2名女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）、提霍諾娃（Katerina Tikhonova），將她們列入因俄羅斯入侵烏克蘭而受懲罰的數百名俄羅斯寡頭與政治人物名單，該份擬議的名單還包括其他俄羅斯政治人物、富豪、家族成員、數名宣傳人士等共數十人。

該份名單仍須等待獲得歐盟成員國批准。報導分析，其實這項制裁措施在很大程度上恐怕僅限於象徵性的舉動，因為目前仍尚未釐清普丁的2名女兒是否在俄羅斯境外擁有大量資產，不過這個舉動有可能會吸引普丁關注。

▲普丁36歲的大女兒沃倫索娃。（圖／翻攝自TV channel Doctor）

其實，普丁就任俄羅斯總統以後，鮮少向外界主動提及他的家人與私生活。2名女兒出生後，普丁多次為女兒們改名，女兒們在婚前的姓氏也跟自己不同，其中沃倫索娃（Vorontsova）這個姓氏是來自她的祖母；直到2017年，普丁仍堅持讓女兒們隱姓埋名，繼續讓她們做普通人，而克里姆林宮也從未對外證實普丁女兒的姓名，也從未公開其成年後的照片。

據傳，普丁曾於2015年向外透露一些關於他2名女兒的一些細節，包括2名女兒都在俄羅斯大學畢業，且精通多種語言。

而過去有報導指出，普丁大女兒沃倫索娃是專攻基因遺傳學的學者，曾與荷蘭富豪法森（Jorrit Faassen）結婚生子，不過日前卻傳出離婚消息；二女兒提霍諾娃從舞者轉變為數學家，現在是莫斯科大學數學研究院副院長。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》