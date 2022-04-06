生前遭俄軍「酷刑斷指」　烏克蘭女鎮長1家3口近距離槍殺慘死

▲烏克蘭女鎮長蘇肯科（Olga Sukhenko）一家三口遇害，且生前疑似遭俄軍酷刑虐待。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

部署烏克蘭北部的俄軍後撤，烏克蘭當局估計基輔周邊地區包含布查鎮（Bucha）在內約有410名平民無辜遇害。而基輔以西45公里莫季任鎮（Motyzhyn）女鎮長蘇肯科（Olga Sukhenko）1家3口慘遭「行刑式槍決」殺害，且從遺體狀態可推測他們生前曾被以酷刑殘忍對待，不僅手臂被打斷，連手指也折斷了。

▲蘇肯科（Olga Sukhenko）與丈夫伊霍爾、兒子亞歷山大一同遭埋屍沙坑。（圖／路透）

根據《每日郵報》等外媒報導，烏克蘭內政部顧問赫拉申科（Anton Herashchenko）4日證實，莫季任鎮女鎮長蘇肯科，她的丈夫伊霍爾（Ihor Sukhenko）和25歲兒子亞歷山大（Oleksandr）遭到殺害埋屍。當地居民向美聯社記者表示，一家人被棄屍在俄軍陣地後方的森林中。而根據記者目睹的遺體狀態，他們似是遭近距離槍殺，伊霍爾的雙手曾被反綁，眼睛還被塑膠蒙住。

▲莫季任鎮其他平民也被俄軍埋屍於森林中。（圖／路透）

前烏克蘭駐奧地利大使謝爾巴（Olexander Scherba）表示，蘇肯科一家被埋的沙坑附近至少還有另外19具遺體，其中一些人有遭受酷刑的跡象。附近的科皮利夫鎮（kopylov）鎮長則說，蘇肯科被發現時不僅手臂被打斷，連手指也都斷裂。另有當地居民指出，蘇肯科一家人的指甲也被拔光，所有拒絕配合的烏克蘭官員都慘遭殺害，直批俄軍殘忍行徑難以言表。

▲鎮上居民協助將同鄉死者的遺體搬上車。（圖／路透）

當地女子貝蘭席娜（Daria Belenitsyna）自稱是亞歷山大的女友，她回憶起3月23日俄軍先闖入蘇肯科家中，沒收了亞歷山大的汽車和手機，當時亞歷山大還打電話給她報平安，幾個小時後俄軍再次折返，將蘇肯科夫婦擄走，之後第3度闖入綁架25歲的亞歷山大。不過，俄軍對於殺害平民的指控一概否認。

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