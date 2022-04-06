雙颱最快明後天生成！1個是「恐怖梅姬」　預估路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（6日）表示，預估周四、周五菲律賓東方海面有雙颱生成，將朝日本琉球那霸東邊過去，不影響台灣，但其外圍水氣在周日、下周一會造成東部有短暫雨。

根據國際命名，若屆時雙颱生成，將是今年第1號颱風「馬勒卡」（Malakas，菲律賓提供，指強而有力），以及第2號颱風梅姬（Megi，南韓提供，指鯰魚），這也將是梅姬第4度被命名。

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「梅姬二世」曾在2010年10月重創台灣，造成38人死亡（包括蘇花公路陸客遊覽車遭落石擊中墜海26死）、96人受傷；另外，「梅姬三世」2016年9月登陸花蓮，造成7人死亡、662人受傷，另農損高達33億元、394萬電力用戶受影響。

▼賈新興說，颱風將朝日本琉球那霸東邊過去，不影響台灣。（圖／翻攝賈新興YouTube）

賈新興分析，預估周四、周五在菲律賓東方外海，今年第1號馬勒卡颱風以及第2號梅姬颱風生成機會高，以目前資料來看都不影響台灣，將朝琉球那霸東邊過去；但周日、下周一颱風外圍水氣稍移入，造成東部有短暫雨，中南部山區午後也有局部短暫雨。他也說，一般來說，4月會有兩個颱風生成，沒什麼特別之處。

近期是否可能有颱風生成，中央氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，目前在菲律賓東方海面有幾個低壓雲系，未來海溫和環境滿適合熱帶系統發展，到周末有機會生成熱帶性低氣壓或颱風，還要再觀察。

▼菲律賓東方海面有熱帶系統發展中。（圖／氣象局）

