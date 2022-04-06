今晚雨區擴大！颱風最快周末生成　模擬圖曝光

▲吳德榮說，最新歐洲（上圖左）、美國模式（上圖右）模擬周日20時地面圖顯示，南海至菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動，但模擬的數量、位置、強度皆有差異。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕提醒，今天（6日）晚間東北季風稍增強，除東半部降雨外，雨區多增加基隆北海岸；另外，菲律賓東方海面周末有機會有熱帶性低氣壓或颱風生成。氣象專家吳德榮則說，「4月颱」直接侵襲台灣的機率是非常低的，但是否會對台灣天氣帶來間接的影響？才是未來觀察重點。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新竹縣關西的13.1度。氣象局今晨對新竹市發布「濃霧特報」，今馬祖有局部霧或低雲影響能見度，夜晚至清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹市已出現能見度不足200公尺的現象，台中能見度亦較低，請注意。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東半部有些降雨，西半部多雲到晴，今晚到周四東北季風稍增強，雨區多增加迎風面的基隆北海岸；北部、東半部今、周四高溫25、26度，中南部接近30度，夜間清晨中部以北因較晴朗，低溫15、16度，其他地區17、18度。

劉沛滕說，周五起東北季風減弱更回暖，每天上升1、2度，周日、下周一各地高溫都可來到30度或以上；期間東半部有些降雨，西半部山區可能因熱力對流，有些少部分午後雷陣雨，其他大部分地區都晴到多雲。

至於近期是否可能有颱風生成，劉沛滕表示，目前在菲律賓東方海面有幾個低壓雲系，未來海溫和環境滿適合熱帶系統發展，到周末有機會生成熱帶性低氣壓或颱風，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，各國模式持續模擬南海至菲律賓東方海域一帶，4、5天後有熱帶擾動活動的跡象，但各模式有不確定性，故模擬的數量、位置、強度皆有顯著差異；歷史資料顯示，「4月颱」直接侵襲台灣的機率是非常低的，但是否會對台灣天氣帶來間接的影響？才是未來觀察的重點。

▼菲律賓東方海面有熱帶系統發展中。（圖／氣象局）

▼氣象局「風場預報顯示圖」模擬下周二熱帶系統動態。（圖／氣象局）



▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

