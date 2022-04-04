週末高溫恐飆破30度！　氣象局曝這天起颱風生成可能性

▲林琮訓表示，明天到週三上半天氣溫會更進一步回升，但早晚感受仍較涼。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

明天連假最後一天，氣象局指出，明晚至週四東北季風稍增強，各地高溫較前一日下降1度，主要天氣變化不大。氣象粉專天氣風險分析，週五東北季風就減弱，整體氣溫轉暖，週末北部高溫可能逼近30度，但需要關注的重點是南方熱帶擾動的發展。

氣象局表示，週三晚起至週四東北季風稍增強，各地高溫較前一日稍下降1度，低溫未明顯變化；天氣變化也不大，基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。週五東北季風減弱，週五至下週一台灣附近偏東風，並逐步轉為偏東南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，溫度以逐日回升的趨勢為主。

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氣象局指出，本週北方無明顯天氣系統南下，週四起南海至菲律賓東方海面轉為大低壓帶環境，當中有利熱帶系統發展，是否有熱帶性低氣壓或颱風形成，氣象局將持續觀察。

天氣風險分析師林琮訓表示，明天到週三上半天環境轉為偏東風，北部、東北部氣溫會更進一步回升，但早晚感受仍較涼，記得適時添件外套，以免著涼。天氣持續穩定，西半部清晨要留意有局部低雲或霧發生的機會，降雨則局限在東半部地區。週三下半天到週四東北季風會稍稍增強，沒有明顯的冷空氣帶來降溫，偏向是風速的加強為主，北部迎風面會有局部性的地形降雨產生，整體降雨量不多。

林琮訓說，很快週五東北季風減弱，並轉為高壓迴流偏東風環境，中高層則逐漸轉為太平洋高壓影響，偏南風將帶來南方的暖溼空氣，整體氣溫會轉暖，週末北部高溫可能逼近30度，和前兩天差異甚遠，降雨仍以東半部為主，視水氣北上情形，東南部、恆春半島的降雨可能會有所增多。

另外，林琮訓也提到，在本週末至下週需要關注的重點即為南方熱帶擾動的發展，從週三、四之後南海至菲律賓東方海面將轉為低壓帶，有利於熱帶擾動發展，目前在關島東南方海面有一熱帶擾動95Ｗ，後續可能增強為熱帶性低氣壓，亦不排除成颱機會，不過目前預測此系統將受太平洋高壓勢力引導，在遠洋就北轉，對台灣影響不大，不過由於已經是超過7天以上的預報，不確定性還很大，仍待後續觀察。