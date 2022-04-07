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今年第一颱「馬勒卡」今晚形成　大迴轉路徑曝！明起逐日熱如夏

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(7)日東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今年第一個颱風「馬勒卡」將在今晚形成，未來將受到西風帶導引大迴轉偏東前進，對台灣沒有直接影響。明天起氣溫逐日升高，週末全台都會超過30度以上。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(7)日東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨的機率，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；北舒適、南微熱，日夜溫差大。各平地氣溫：北部17至27度，中部16至29度，南部17至31度，東部17至29度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲東半部偶有局部短暫降雨的機率。

明(8)日至下週三(13日)，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，週末至下週三北台灣高溫亦升至30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。

中央氣象局最新(7日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，關島南方海面的「熱帶低壓」，將於今晚率先發展為今年第1號颱風。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今年第一個颱風「馬勒卡」將在今晚形成，先往西北前進。（圖／翻攝中央氣象局）

其5天的預測路徑與最新(6日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，所模擬的路徑大致類似，先往西北前進。5天之後系集模擬顯示，將逐漸減速、再受到「西風帶」的導引，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵。

符合氣候資料顯示，4月台灣鄰近地區常受中高層「西風帶」盤據，故「4月颱」直接侵襲台灣的機率是非常低的；但是否會對台灣天氣帶來間接的影響？則視其靠近的程度而定，這才是這個颱風的觀察重點。

 

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