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今年第一颱「馬勒卡」即將形成！最快24小時內成颱　對台影響曝

▲今年第一個颱風即將形成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲今年第一個颱風即將形成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定，中央氣象局提醒，今晚開始到明天受到微弱東北季風影響，北台灣氣溫略降。另外氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，今年第一個颱風「馬勒卡」即將形成，未來24小時可能成颱。

氣象局預報員林定宜表示，今日下午已將台灣南方熱帶系統升級為熱帶性低氣壓，目前該系統距離關島1100公里、鵝鑾鼻東南東方3600公里，預期路徑往西北移動，由於距離太遠，短期內對台灣不會有影響，未來還需持續觀察，預計一兩天內生成颱風馬勒卡。

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台灣颱風論壇｜天氣特急表示，日本氣象廳稍早針對位於關島南南東方的熱帶擾動95W發布烈風警告，最快未來24小時內可能增強為颱風，預計下周四到五將在琉球東方海面北上，離台灣有段距離，但路徑仍有變數。

另外，近期南方熱帶擾動活動日漸活躍，各國數值預報顯示，未來菲律賓東方到南海將有1到2個颱風形成，台灣周圍的水氣也會跟著變多，下周後半段，台灣的天氣會比較不穩定。

▲▼冬天,冷氣團,回暖,冬陽,太陽,路人,行人,。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日各地天氣穩定。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局預報員謝佩芸表示，這星期天氣「東山有雨、西山晴」，西半部多雲天氣穩定，東半部有短暫雨，不過每日降雨大小及範圍會依照水氣多寡有所變化。今日各地天氣穩定，北部、東半部高溫24到26度，中南部28度。今晚到明天受到微弱東北季風影響，北台灣氣溫略降，中部以北、東半部22到24度，南部、台東25到27度。

今晚到明天東北季風影響，迎風面的北海岸、東半部有雨，明天午後陣雨情況略多，不過雨勢不大，明晚後宜蘭降雨狀況較明顯，有局部大雨發生機會。周五冷空氣減弱，氣溫將一路回升，到周末各地高溫可達30度以上，日夜溫差大，清晨20度、白天可回暖到30度以上。

在台灣南邊熱帶海域上，也就是南海到菲律賓東方海面雲系較多，未來一段時間都屬於低壓帶，熱帶系統發展較為活躍，目前熱帶雲簇消消長長，尚無組織性的系統出現，預計在周五後可能會有熱帶系統生成，不過這季節來說，直接影響台灣機率偏低，水氣可能間接影響。

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