清明到！今晨12.5℃　「4月颱」恐生成來台機率曝

▲氣象局「風場預報顯示圖」模擬下周二熱帶系統動態。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（4日）是24節氣的「清明」，天氣風險公司總經理彭啟明表示，這周到下周可能有擾動或颱風生成，但4月要到台灣機率沒那麼高，大家不必太過擔心。中央氣象局預報員張承傳則說，周五之後南海到菲律賓東方海面，可能有低壓擾動慢慢組織發展。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣通霄的12.5度。氣象局今晨對新竹縣發布「濃霧特報」，今馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜晚至清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣已出現能見度不足200公尺的現象。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周三白天天氣大致較穩定，東半部有局部短暫雨，西半部多雲到晴，午後西半部山區零星短暫陣雨。

張承傳說，周三晚到周四東北季風稍增強，除東半部外，北部山區和基隆北海岸也有局部短暫雨，高溫稍降1、2度；周五起東北季風減弱，氣溫慢慢回升，東半部仍有局部短暫雨，周末、下周一北部高溫有機會到30度，中南部則可到30多度。

至於近期是否可能有颱風生成，張承傳分析，目前南海到菲律賓東方海面是低壓區，之後可能有低壓擾動慢慢組織發展，時間比較接近周五和周末之後，還需要一段時間，至於其動態還要看屆時走向而定。

彭啟明則提到，菲律賓東方海面開始有機會有擾動冒起來，這周到下周可能有擾動或颱風生成，4月有擾動或颱風生成滿正常，但要到台灣機率沒那麼高、滿低的，大概往西走或往北走機率較高，大家不必太過擔心。

▼張承傳說，目前南海到菲律賓東方海面是低壓區。（圖／氣象局）