周春米選前之夜衝刺「屏東第一女縣長」　2萬人力挺震撼當地

▲周春米造勢活動 。（圖／攝影中心）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長初選將在4月6日登場，選戰進入白熱化。今(5)日立法委員周春米在屏東市舉行選前之夜，超過2萬名鄉親力挺，各地鄉鎮市長、議員、代表、農漁會總幹事等，也到場助陣，聲勢震撼屏東直指初選勝出。

周春米表示，今天是選前之夜，是近期努力成果的總驗收。而在屏東的縣治看到超過2萬名鄉親來到現場，而稍早於客家庄的內埔場也超過5000人到場力挺，代表屏東縣民對自己的支持與肯定，也讓自己更有信心接下屏東縣長的的重擔。

除了各鄉鎮市長與民代外，立院同僚林靜儀與吳思瑤也到場為周春米打氣。林靜儀說，自己連續參加兩場周春米的造勢，感覺到周春米在屏東在地的雄厚實力，足見周春米在地方的努力，一點都不輸給她在國會的專業問政。

到場主持的吳思瑤也說，立院好姊妹周春米在立院表現可以說「巾幗不讓鬚眉」，她可以見證春米除了法律專業，在其他內政、教育與文化政策上也具備相當的熟悉與創見，相信如果由她帶領屏東，會帶來不一樣的新氣象。另一位立院同僚林宜瑾更是從上週開始全勤出場，展現對周春米的力挺。

神秘嘉賓則是請出了「微笑喬治」趙士強，趙士強當場致贈「強棒出擊」給周春米。趙士強說，屏東經歷三位民進黨籍縣長的優質縣政，現在第四棒強棒即將登場，對屏東發展至關重要。因此以台灣隊當家第四棒的身分，向屏東鄉親推薦周春米，周春米一定可以帶領屏東揮出漂亮的一棒。

周春米也說，歷任民進黨縣長的優秀表現，讓屏東越來越進步，也是綠色執政的最佳招牌。周春米認為，在建設越來越完善下，女力最適合帶領現在的屏東，她會「為母則強」，用溫暖與溫度帶領屏東。她也感謝今天所有站出來的鄉親，這場選舉中有太多的負面攻擊與抹黑，但相信選民雪亮的眼睛，會選擇最努力的候選人，請屏東所有鄉親給她支持與肯定。