黃偉哲再度南下陪莊瑞雄掃街　力挺屏東縣長初選出線

▲台南市長黃偉哲南下屏東陪同莊瑞雄掃街 。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長初選已倒數兩天，候選人無不做最後衝刺，全力爭取縣民在初選的支持，立法委員莊瑞雄3日也是行程滿檔。除了晚上會舉辦造勢晚會，今日下午莊瑞雄也由台南市長黃偉哲陪同掃街，而這已是黃偉哲第二次來到屏東縣為莊瑞雄加油打氣。

今天下午，立委莊瑞雄由台南市長黃偉哲陪同車掃；莊瑞雄表示，他十分感謝全國最甜的市長黃偉哲前來陪同車掃，除了民眾反應非常熱情，可以看出黃偉市長的好人氣，「光是站在黃市長的身邊，他感覺空氣都甜了起來」。莊瑞雄說，在車掃期間，他和黃偉哲一邊聊施政的願景，黃市長也不藏私，分享如何推廣台南的觀光，讓全世界都知道台灣有一座「台糖市」。

這是黃偉哲近期第二次來到屏東為莊瑞雄輔選，足見黃對於莊瑞雄擔任屏東縣縣長的支持與肯定，而立法院最近包括蔡易餘、林靜儀、江永昌、莊競程及陳秀寶等立委都有來到屏東為莊瑞雄打氣，不僅證明莊在立法院不只有好人緣，而且還有能力可以帶領屏東超越屏東，帶領屏東超越高雄。

最後，莊瑞雄懇請全國關心屏東的朋友，在最後階段打三通電話給屏東的親友「接到民調電話請唯一支持莊瑞雄」，更拜託下週三到下週五4/6-4/8，晚上六點半到十點，拜託大家守在電話前，回答唯一支持莊瑞雄！