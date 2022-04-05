周春米力拚提名最後一晚造勢大會　逾2萬支持者到場給溫暖

▲周春米造勢晚會 ，湧入逾2萬名支持到場。（圖／陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(5)日晚是民進黨屏東縣長初選活動倒數最後1晚，立法委員周春米在她的屏東服務處旁舉辦選前之夜，吸引超過2萬名以支持者到場為她加油打氣，場面相當熱絡。

出身台南市永康區的林宜瑾、台北市士林區的吳思瑤、台中市的林靜儀3名委員特別南下力挺周春米，她們表示，這是令人感動的夜晚，大家都希望周春米過關，呼籲現場支持者不止自己要顧電話，更要以1一拉10，打電話給親朋好友，在明(6)日晚上6時到10時一起顧電話，接到電話，就說出我們心聲「唯一支持周春米」。

目前擔任台灣棒球協會副理事長、也曾在美和中學打了6年棒球的趙士強也以神祕嘉賓身分到場，為周春米加油，致贈 球棒，象徵「強棒出擊」。

縣長潘孟安到場推荐周春米，他表示，７年多來，周春米協助縣府爭取高鐵延長到屏東、醫療、解決淹水、科學園區等建設，是一位為屏東默默流汗的人，未來可以延續屏東建設。明晚顧電話，唯一支持周春米。

周春米的臉書也PO文，「初選來到選前倒數的最後一天，請大家記得把握時間，三個不嫌少、十個不嫌多，向親朋好友推薦周春米」

「屏東有春又有米，明(6)日開始連續3天，晚上6點到10點，在家顧電話，唯一支持周春米」，讓屏東更有力，讓屏東繼續向前。