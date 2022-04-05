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屏東鳳梨2022年首櫃　海運15噸外銷新加坡

▲屏東鳳梨2022年首櫃海運外銷新加坡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東鳳梨2022年首櫃海運外銷新加坡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

進入屏東鳳梨產季，屏東縣政府與鳳梨果農一直致力拓展鳳梨外銷通路，今(5)日在屏東縣藍天農業生產合作社舉辦「2022屏東鳳梨首航外銷新加坡記者會」，與啟津企業有限公司合作，獲得新加坡最大NTUC FairPrice超市訂單，展現屏東鳳梨外銷實力。

▲屏東鳳梨2022年首櫃海運外銷新加坡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東鳳梨2022年首櫃海運外銷新加坡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今年首櫃銷往新加坡超市通路的屏東鳳梨為40呎貨櫃，約15公噸。潘孟安縣長表示，日前屏東鳳梨受到世界第一大鳳梨供應商Del monte公司的青睞，簽下了600噸的訂單，今日又獲得新加坡最大NTUC FairPrice超市訂單，在在顯示出屏東鳳梨的高品質與食品安全不在話下。

他說，賺錢固然重要，但要跟世界競爭，並且讓消費者放心，品質才是王道，也呼籲果農，不要搶收，造成鳳梨品質下降，形成惡性循環，縣政府也會積極處理設備更新問題，讓小農邁向農企，屏東已經做好以品質應戰，邁向更國際的市場的準備。

藍天農業生產合作社集結在地生產果農，生產高品質規格鳳梨，秉持對產品品質的堅持，而貿易商啟津企業有限公司經營新加坡市場將近20年，因見到日本對於鳳梨的支持與肯定，奮力拓展新加坡市場對台灣鳳梨的認識及接受度，與屏東縣藍天農業生產合作社共同合作接下新加坡最大NTUC FairPrice超市訂單。

農業處表示，屏東鳳梨主要產期在每年2月到6月，種植面積約3,596公頃，產量約12萬2688公噸，為全臺的第一大產區，主要產區從屏北高樹至萬巒等地，農民持續精進栽培管理，提升內銷及國際競爭力。今年屏東鳳梨不斷突破拓展各國家及新通路，第1次首櫃外銷新加坡超市通路，期盼後續的訂單效益並深耕新加坡地區市場通路。

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