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快訊／桃園新增1國中生確診　班級、2補習班停課「26校名單一次看」

▲▼快訊／桃園新增1國中生確診　班級、2補習班停課「26校名單一次看」。（圖／翻攝自Google Maps）

▲草漯國中三年級男學生確診，所屬班級、2間補習班停課10天。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市5日傍晚新增一名草漯國中三年級男學生確診，目前未列案號。不過，桃園市教育局晚間已經公告，該確診者班級停課10天，其餘班級停課7天。另外，男學生課後去的私立勤益文理短期補習班、私立布蘭達美語文理短期補習班也停課10天。

桃園市0405停課名單：

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1. 東勢國小（含附設幼兒園）：
確診者該班級停課10天（3/26～4/4，4/5復課）
其餘師生停課7天（預計停課3/26～4/1，4/2復課）

2.復旦高中：
確診者該班級停課10天（3/26～4/4，4/5復課）
其餘班級維持正常上課

3.中原大學：
全校停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

4.大業國小：
3/31全校預防性停課1天，4/1親職教育日補假，預計4/6復課

5.私立點創舞蹈短期補習班：
停課10天（3/27～4/5，4/6復課）

6.桃園高中：
全校停課10天 （3/30～4/8，4/9復課）

7.仁和國小（含附設幼兒園）：
全校停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

8.新坡國小（含附設幼兒園）：
全校停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

9.中壢高商：
確診者該班級停課10天（4/1～4/10，4/11復課）
其餘師生停課7天（4/1～4/7，4/8復課）

10.私立衛理幼兒園：
全校停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

11.私立仁和美語短期補習班（長頸鹿美語）
停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

12.私立大英美語文理短期補習班（芝麻街美語）
停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

13.私立希望城堡幼兒園
確診者該班級停課10天（4/1～4/10，4/11復課）
其餘師生停課7天（4/1～4/7，4/8復課）

14.中原國小：
確診者該班級停課10天（4/1～4/10，4/11復課）
其餘師生停課7天（4/1～4/7，4/8復課）

15.瑞豐國小（含附設幼兒園）：
確診者該班級停課10天（4/1～4/10，4/11復課）
其餘師生停課7天（4/1～4/7，4/8復課）

16.私立英格斯堡美語數學文理短期補習班
停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

17.壽山高中：
全校停課10天（4/2～4/11，4/12復課）

18.龜山國中：
全校停課10天（4/2～4/11，4/12復課）

19.開南大學：
確診者選修課班級師生停課17日（4/2～4/18，4/19復課）
其餘班級維持正常上課

20.龍安國小（含附設幼兒園）：
全校預防性停課7天（4/1～4/7，4/8復課）

21.同德國小及同德非營利幼兒園：
全校預防性停課7天（4/2～4/8）

22.成功工商：
全校停課10天（4/2～4/11，4/12復課）

23.經國國中及經國非營利幼兒園：
確診者該班級停課10天（4/4～4/13，4/14復課）
其餘師生停課7天（4/4～4/10，4/11復課）

24.草漯國中：
確診者該班級停課10天（4/2～4/11，4/12復課）
其餘師生停課7天（4/2～4/8，4/9復課）

25. 私立勤益文理短期補習班：
停課10天（4/3～4/12，4/13復課）

26. 私立布蘭達美語文理短期補習班：
停課10天（4/4～4/13，4/14復課）

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