快訊／桃園新增1國中生確診　班級、2補習班停課「26校名單一次看」

▲草漯國中三年級男學生確診，所屬班級、2間補習班停課10天。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市5日傍晚新增一名草漯國中三年級男學生確診，目前未列案號。不過，桃園市教育局晚間已經公告，該確診者班級停課10天，其餘班級停課7天。另外，男學生課後去的私立勤益文理短期補習班、私立布蘭達美語文理短期補習班也停課10天。

桃園市0405停課名單：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 東勢國小（含附設幼兒園）：

確診者該班級停課10天（3/26～4/4，4/5復課）

其餘師生停課7天（預計停課3/26～4/1，4/2復課）



2.復旦高中：

確診者該班級停課10天（3/26～4/4，4/5復課）

其餘班級維持正常上課



3.中原大學：

全校停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

4.大業國小：

3/31全校預防性停課1天，4/1親職教育日補假，預計4/6復課



5.私立點創舞蹈短期補習班：

停課10天（3/27～4/5，4/6復課）

6.桃園高中：

全校停課10天 （3/30～4/8，4/9復課）



7.仁和國小（含附設幼兒園）：

全校停課10天（4/1～4/10，4/11復課）



8.新坡國小（含附設幼兒園）：

全校停課10天（4/1～4/10，4/11復課）



9.中壢高商：

確診者該班級停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

其餘師生停課7天（4/1～4/7，4/8復課）



10.私立衛理幼兒園：

全校停課10天（4/1～4/10，4/11復課）



11.私立仁和美語短期補習班（長頸鹿美語）

停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

12.私立大英美語文理短期補習班（芝麻街美語）

停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

13.私立希望城堡幼兒園

確診者該班級停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

其餘師生停課7天（4/1～4/7，4/8復課）



14.中原國小：

確診者該班級停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

其餘師生停課7天（4/1～4/7，4/8復課）



15.瑞豐國小（含附設幼兒園）：

確診者該班級停課10天（4/1～4/10，4/11復課）

其餘師生停課7天（4/1～4/7，4/8復課）



16.私立英格斯堡美語數學文理短期補習班

停課10天（4/1～4/10，4/11復課）



17.壽山高中：

全校停課10天（4/2～4/11，4/12復課）

18.龜山國中：

全校停課10天（4/2～4/11，4/12復課）

19.開南大學：

確診者選修課班級師生停課17日（4/2～4/18，4/19復課）

其餘班級維持正常上課



20.龍安國小（含附設幼兒園）：

全校預防性停課7天（4/1～4/7，4/8復課）



21.同德國小及同德非營利幼兒園：

全校預防性停課7天（4/2～4/8）

22.成功工商：

全校停課10天（4/2～4/11，4/12復課）

23.經國國中及經國非營利幼兒園：

確診者該班級停課10天（4/4～4/13，4/14復課）

其餘師生停課7天（4/4～4/10，4/11復課）

24.草漯國中：

確診者該班級停課10天（4/2～4/11，4/12復課）

其餘師生停課7天（4/2～4/8，4/9復課）



25. 私立勤益文理短期補習班：

停課10天（4/3～4/12，4/13復課）



26. 私立布蘭達美語文理短期補習班：

停課10天（4/4～4/13，4/14復課）