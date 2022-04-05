打造文化多元薈萃的屏東　莊瑞雄:2023新六堆客家軍元年

▲莊瑞雄打造2023新六堆客家軍元年 。（圖／莊瑞雄服務處提供，資料照）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長初選參選人立委莊瑞雄今(5)日提出永續保存六堆文化願景，一旦當選縣長，尊重各族群主體性發展，打造一個文化多元薈萃的屏東，讓2023年成為「新六堆客家軍」元年。

莊瑞雄表示，「六堆」是屏東平原客家人為了保家衛庄，團結合作而形成的民兵組織。共分為前、後、左、右、中、先鋒6個軍團。在屏東平原漢人開墾史中，扮演協助平定大小民變的角色，卻也因此捲入族群械鬥的百年恩怨之中。

他說，翻開地圖細看六堆所處的鄉鎮領域，並比對地理、地質圖，會發現六堆先民所選擇開基的領域，恰好是屏東平原沖積扇扇央，也是湧泉數量最龐大的區域。而屏東平原上有數條湧泉溪流，都發源於六堆地區，譬如武洛溪、萬年溪、東港溪。而補注這些湧泉的母河，由北而南則為荖濃溪、隘寮溪及林邊溪。

莊瑞雄指出，研究歷代族群械鬥的原因，就是為了洪患及水權。客家先民的「開埤作圳」雖保有自身運用湧泉的分配能力，卻也因此開罪下游的河洛村莊，導致洪患下游毀庄，以及枯水期搶水的爭奪！因此，水資源成為屏東歷史的火藥庫！

這些歷史並沒有完整的納入教育體系中，更無從讓全台灣人充分理解，因此常誤認為六堆為地名。所以，莊瑞雄將大力推動屏東故事旅遊，特別在六堆地區以六堆史為故事主本，讓遊客得以在感動人的伙房環境中，聆聽時光隧道的故事。

莊瑞雄說，目前以萬巒的東港溪及其支流佳平溪，為六堆地區唯一具有潔淨河川與湧泉之所，也才有條件發展生態文化旅遊。尤其萬巒鄉長林國順的鄉政政策以護水及護林為主，打造全萬巒鄉處處皆觀光景點為目標。就是「新六堆軍先鋒堆」啟動的先鋒行動。

因此，莊瑞雄希望能為六堆打造一個新的族群品牌，那就是守衛保護水資源的「新六堆軍」。客委會目前正在推動研究「湧泉與六堆」的歷史研究及活動。縣府就可以在地方當推手，利用觀光產業的驅動力，在六堆地區透過各社區建立環教場域以及改善水質的行動。讓六堆子弟能返鄉加入「新六堆軍」的行列，在這個觀光產業鏈及文化產業化的過程中，輔導協助成為「創業家」，並藉此永續保存六堆文化，不致於隨時代演進而斷層消逝！