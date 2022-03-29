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屏東內戰！莊瑞雄籲捍衛共同價值　鍾佳濱反駁「對不起，我們不一樣」

▲▼民進黨立委周春米（左）、鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委周春米（左）、鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選白熱化，同屬新系的立委周春米、鍾佳濱、英系立委莊瑞雄有意爭取提名。莊28日釋出拜票影片，質疑國民黨介入初選，未料「就像2019年民進黨總統初選我們一起站出來」一語引發鍾不滿，29日怒嗆莊為一己之私分化同志，恐陷總統蔡英文於不義；莊瑞雄則留言緩頰，捍衛民進黨，是莊、鍾共同價值，但鍾佳濱不埋單，再批莊「挺個人選舉利益」、「我們不一樣」。

莊瑞雄昨天晚間釋出催票影片，質疑國民黨正在全力動員，要影響民進黨的初選，影響屏東的未來，劍指獲得部分國民黨地方人士支持的周春米；未料，鍾佳濱今天上午發長文痛批，莊一方面宣稱正、副總統是「公共財」，不宜被任何候選人用來作文宣，另一方面卻總以「英系」代言人自居，這次更將自己直接與蔡英文劃上等號，恐會嚴重陷總統、黨主席於「行政不中立」的處境。

鍾佳濱指出，莊瑞雄曾經在斥責另一位黨內同志（指周春米），疑似沒有嚴守黨政分際時，說自己拒絕「與魔鬼共舞」，如今，眼看他竟為了一己之私、媒體一時聲量，不惜挑撥正、副總統矛盾，「你在影片對外指控對手地方派系介入、染黑黨內初選，另一方面對內卻重提當年，分化同志、離間自家人——這種行徑，又與魔鬼何異呢？」

對於鍾佳濱指控，莊瑞雄中午發出聲明回應，陳述「沒有一句是不實，也沒有任何撕裂」，今天更感謝全國小英之友會總會長帶領各縣市總會長到屏東為他加油，現在撕裂民進黨的，是引進國民黨力量的人，受害的不只是莊瑞雄，相信鍾佳濱也感同深受，「現在捍衛屏東民進黨，只能靠鍾佳濱委員與莊瑞雄，相信這是我們共同的價值」。

不過，對於莊瑞雄的解釋，鍾佳濱下午再發文嗆聲說，「對不起莊委員，我們不一樣」，2019年英德配後，民進黨全體與我都挺台灣隊、英德配，但莊到現在還在挺個人選舉利益，引入外力和內部分化同樣都在撕裂民進黨，鍾佳濱在捍衛民進黨團結，莊瑞雄卻是在撕裂民進黨，「我和您的價值也不一樣」。

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