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看見路平與美觀　南科聯外道路目加溜灣大道完成改善

▲南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，今已完成主線AC鋪設工作，已大大提高用路舒適度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，今已完成主線AC鋪設工作，已大大提高用路舒適度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，長期因路面凹凸引發民怨，市長黃偉哲帶領工務局多次向中央爭取經費，終於爭取到近1億元經費，年初已先進場目加溜灣施工徹底改善道路窘況，今已完成主線AC鋪設工作，已大大提高用路舒適度。

另外，西拉雅大道配合台電161KV山上到三抱竹管線布設工程，預計明年初竣工。工務局表示，南科發展已成為台南市重要經濟城鎮，道路開闢與品質提升更是經濟發展不可或缺的主要條件。其中為提升重要聯外道路目加溜灣與西拉雅大道的道路品質，經市府鍥而不捨的向中央爭取經費，終於獲得營建署前瞻計畫核定經費3950萬及6200萬元推動「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」及「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程」進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善。

▲南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，今已完成主線AC鋪設工作，已大大提高用路舒適度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」長度2.5公里、寬25公尺，於今年2月15日進場施作人行道，並陸續完成道路AC刨鋪作業，清明假期前已完成主線AC鋪設工作，目前餘台1線及台19甲兩處路口因配合交通號誌及警察監視系統線路移設尚未完成，預計4月11日可完成管線移設作業，後續工務局會再進場接續辦理路口改善作業；原全案預定工期於7月中旬完工，如各項工程順利進行，預計可於5月底前提早完工。

目加溜灣大道改善工程採路平專案高規格標準進行道路銑鋪，並採用改質瀝青，可望大幅提升鋪面耐久性，更用「人本交通」為設計概念，將路口人行環境一併改善，給予用路人安全舒適的行車環境及優化行人空間。

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路平美觀南科聯外道路

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