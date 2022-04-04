確診者和3萬人嗨爆台灣祭！美和科大嚇壞　跟進遠距教學7天

▲確診者到過「台灣祭」，而屏東大學有超過120名學生參加，校方宣布遠距教學至4/10。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

屏東恆春半島原訂本月1日至3日舉辦「台灣祭」音樂活動，因出現確診案例，最後一天活動臨時喊卡。屏東大學指出，該校參加活動人數超過120名，且有多位學生同時接獲細胞簡訊需進行自主健康管理，該校宣布4日起至10日採遠距教學。另外屏東美和科技大學也公告遠距教學至8日。

美和技科大學今天下午宣布，為因應本土疫情日趨嚴峻與多點爆發之勢，基於防疫考量降低接觸與感染，校方採取預防性措施，並避免大量的日間部學生在連假後因實體上課而產生的疑慮，校本部即日起停止學生到校，採遠距教學至4月8日止，校外班至4月10日止。

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▲ 美和科技大學因應疫情，也宣布遠距教學至4月8日。（圖／翻攝Google地圖）

另一方面，屏東大學防疫工作小組決定，基於防疫考量降低接觸與感染，自4月4日到4月10日，進行校園管制強化清消工作，並於此期間所有課程採遠距教學，維持學習不中斷。需進行自主健康管理學生（收到細胞簡訊以及足跡重疊者）不用回校園，在家進行自主健康管理，若出現任何症狀或不適情形，直接聯絡各系導師、衛保組或校安中心。

屏東大學表示，校園即日起採單一入口管制，師生憑證進入校園，非洽公人士不得入校，造成不便，敬請見諒，一切以防疫工作優先。

