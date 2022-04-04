快訊／桃園確診足跡曝！海大餐敘衍生銀行行員確診　恐爆另波群聚

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今(4日)宣布全台新增133例本土個案，其中桃園新增15例。市長鄭文燦下午召開防疫記者會，表示新增的15例中有14例都是匡列居隔期間確診，值得注意的是，海大餐敘案衍生出一離職銀行行員確診，可能引發另一波職場群聚；另還有一案是到醫院陪病時確診，由於該案一採陰、二採陽，懷疑感染源可能就在院內，因此後續將針對該院進行擴大篩檢。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝YT直播）

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鄭文燦表示，今大潭電廠群聚衍生1案，為50多歲男子，其妻是中華工程員工，因此遭匡列後二採確診；凡美工作室衍生2案，目前累計已39例，今衍生2案分別是10多歲的少女，是確診員工23616的女兒，在永豐國中就讀、另案則是30多歲男子，是衛理幼兒園確診女童的爸爸。

此外，舞蹈班也衍生2例，分別是10幾歲的少女、及40多歲的女性，是舞蹈班的同學及媽媽；而基隆海大餐敘今也衍生3例，其中一例原本為某銀行分行行員，3月31日離職，後有到銀行去與同事接觸，該案匡列採檢後確診，預估後續恐爆發另波銀行職場群聚，未來可能還會新增感染者。

鄭文燦表示，新北柔道老師今也衍生3例，另還有幾例是較為獨立的個案，值得關注的是，案24571為20多歲的男子，到醫院陪同家人住院時確診，由於該男是一採陰、二採才轉陽，Ct值14，研判感染源可能在院內，因此後續市府將針對醫院進行疫調匡列採檢。

鄭文燦表示，目前桃園共有16校、2幼兒園、4補習班停課中，確診29生、5師共34位，其中復旦高中、大業國小、東勢國小3校即將居隔期滿，期滿後確認無風險就會復課；另清明連假期間民眾與較多人群接觸，因此呼籲假期結束回歸職場前進行快篩，桃園市府員工6日上班前均須完成快篩，以確保安全。

▼桃園市府公布確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）