立院下令廖國棟同層樓立委PCR　林楚茵喊不夠：足跡恐已遍佈國會

▲國民黨立委廖國棟國會助理確診，立法院依循可能足跡進行消毒。（圖／取自游錫堃臉書）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委廖國棟2名國會助理確診新冠肺炎，立法院4日宣布，中興大樓8樓的各立委及助理，在6日上班日應作PCR或快篩採檢，陰性始得進入院區。民進黨立委林楚茵表示，立委助理的工作有其特殊性，立法院僅下令同樓層快篩或PCR陰性方能入院，是非常消極且不足的措施。

新冠肺炎疫情延燒，立法院4日發布公告，廖國棟辦公室的2位確診助理ct值低，傳染風險高，中興大樓8樓的各委員及助理，在4月6日上班日應作PCR或快篩採檢，陰性始得進入院區。

對此，林楚茵4日下午透過影片向媒體表示，立委助理的工作非常特殊的，他們不會只待在立委辦公室裡面，移動足跡還包括立法院院區及各個委員會，四處穿梭協助委員問政。

林楚茵指出，現在已經公布的這2位助理，由於他們本身的ct值低，也就是傳染性非常高，如果立法院只要求跟廖國棟同層樓的8樓立委及助理，在上班前應作PCR或快篩陰性，事實上這是不夠的，因為這2位助理的足跡，可能早在發病初期就已經遍佈整個立法院。

林楚茵說，她希望無論是台北市府衛生局或立法院，都應該協助做精準疫調，才能夠確定在過去幾天當中，這2位助理的足跡在立法院到底涵蓋哪些地方，而不應該僅限定在立法院中興大樓8樓。

事實上，目前辦公室位在立法院中興大樓8樓的立委，包括民進黨立委邱議瑩、林楚茵、林宜瑾、國民黨立委徐志榮、廖國棟、時代力量立委邱顯智及無黨籍立委林昶佐等人。