陸2國產mRNA疫苗進入臨床實驗　陸媒：全新藥物型態「市場廣闊」

▲康希諾早前曾研發「單針疫苗」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠疫情爆發至今，大陸境內一直未施打mRNA類疫苗。不過近日傳出好消息，本月3日至4日有3款疫苗接連獲批進入臨床試驗，其中2款是mRNA疫苗，分別由康希諾生物和石藥集團開發。

據《澎湃新聞》報導，石藥集團3日晚間發布公告，稱其開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗SYS6006，已獲大陸國家藥監局批准開展臨床研究。同一天，國藥集團中國生物則宣佈，其二代重組蛋白新冠疫苗獲得臨床試驗批准文件。

康希諾生物於4日發布公告，稱其開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗，已獲得大陸國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。受上述消息影響，康希諾生物港股高開，今日漲幅一度漲超11%。

▲海外已經形成了莫德納、BNT、CureVac的mRNA疫苗三巨頭局面。（圖／路透）

報導稱，基於mRNA技術的新冠疫苗在全球一戰成名，海外已經形成了Moderna、BioNTech、CureVac的三巨頭局面。其中BioNTech與輝瑞達成合作，根據輝瑞2021年年報，該疫苗年收入超360億美元，成為全球「新藥王」。

目前，大陸境內尚無該技術路線的新冠疫苗獲批，走在最前面的是沃森生物和艾博生物合作的mRNA新冠疫苗，目前處於三期臨床試驗階段。該疫苗還在進行第三針加強針相關研究。

▲天津康希諾生物公司。（圖／CFP）

據悉，康希諾生物的mRNA疫苗是與海外公司合作研發。早在2020年5月，康希諾生物宣佈，與加拿大的Precision NanoSystems(PNI)公司達成協議，將利用PNI公司的獨有RNA疫苗技術平台，開發基於mRNA脂質納米顆粒(mRNA-LNP)技術的疫苗。

根據協議，PNI將負責mRNA-LNP疫苗的開發，康希諾生物將負責臨床前測試、人體臨床試驗、監管批准和商業化。康希諾生物有權在亞洲(日本除外)將該疫苗產品商業化，PNI保留在世界其他地區的權利。

mRNA新冠疫苗SYS6006是由石藥集團自主研發，石藥集團在公告中稱，這是一款針對新型冠狀病毒變異毒株自主研發的mRNA疫苗。該產品根據毒株的流行情況進行針對性的抗原突變設計，臨床前研究表明，該產品對包含Omicron和Delta在內 的當前主流突變毒株具有良好的免疫保護效力。

《西南證券研報》認為，mRNA技術未來市場規模巨大，根據測算，預計2025年可達326億美元，其中預防性疫苗佔比超50%。在資本助力下，中國大陸mRNA企業將迎來發展快車道，國內企業除通過自身研發投入加大外，也可選擇與大藥企進行合作，利用其不同疾病領域的資源優勢平台融合mRNA技術實現快速突破。mRNA企業中，越早佈局的企業先發優勢越明顯。

《國信證券研報》指出，mRNA作為一類全新的藥物形態，其應用前景光明，市場空間廣闊，短期看，新冠mRNA疫苗商業加速，有望持續貢獻現金流；中長期維度，技術是行業成長的核心驅動力，看好創新能力強、能夠多管線快速推進的平台型企業。