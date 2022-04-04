港星採檢受傷揚言「通緝兇手」　陳時中捍衛醫護：不允許語言暴力

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

港星王喜昨（3日）怒PO文表示在機場採檢鼻子被捅傷流血，揚言要「通緝兇手」，後來更貼出指揮中心發言人莊人祥照片，掀起罵戰。雖然王喜今（4日）發文對莊人祥道歉，莊人祥也表示接受，但指揮中心指揮官陳時中護下屬，在今天指揮中心例行記者會上嚴肅表示，採檢場所視同醫療機構，不允許對護理人員進行語言或行為暴力，強力捍衛醫護立場。

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▲目前台灣實施入境航班落地普篩。（圖／記者劉亮亨攝）

在今天例行記者會上，莊人祥收到媒體針對王喜道歉相關提問時回應，接受王喜道歉並祝他早日康復後，原本記者會繼續正常進行，但陳時中在回應完媒體下一題後突然針對王喜事件追加回應，他嚴肅表示，指揮中心態度很明確，來者是客，只要造成任何不舒服都願意表達歉意，但必須明白落地採檢是台灣防疫重要政策，所有人都要配合。

陳時中表示，從今年1/11開始也做了七萬多人，有採出2832位陽性，對邊境保護和社區保全都極具意義，現場醫護和採檢人員都很辛苦，隨時待命採檢對他們風險也提高很多，指揮中心在此表達向他們對邊境防疫做很大的貢獻表示感謝。

陳時中進一步說，採檢場所視同醫療機構，不允許對護理人員進行語言或行為暴力，若有問題要申訴都有管道，來者是客，我們要盡量做到賓至如歸，但台灣還是有我們的法律和做法在的。



