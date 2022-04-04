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王喜怒PO鼻血照「給我說法」　醫揪1疑點狠打臉：公審醫護大可不必

▲王喜PO莊人祥黑白照惹議。（圖／翻攝自王喜臉書） 

▲王喜PO莊人祥黑白照惹議。（圖／翻攝自Facebook／WONG HE 王喜）

記者曾筠淇／綜合報導

港星王喜3日抵達桃園機場，自爆做PCR時，被採檢人員按頭，導致右鼻孔受傷血流不止，事後更以「追兇」、「通緝」等字眼侮辱第一線醫護人員。對此，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」發文表示，「流鼻血了，止血就好，公審幫你檢查的醫師大可不必！」

「MedPartner 美的好朋友」發文表示，做PCR採檢時，有些人確實會有黏膜出血的情況，因為鼻黏膜本來就脆弱，且微血管多，但是即便出血了，只要當下有止血，「出血量理論上也不會這麼多」。

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粉專坦言，他們實在不知道做PCR的那位醫護人員要給王喜什麼「說法」，假使真要給說法，大概就是「鼻黏膜是脆弱、血管豐富的組織。採檢的時候發生出血的意外，是很常見的事。說完了。」

「為什麼會流這麼多血，流到整個口罩上面都是？」粉專則說，這要問問王先生發現流鼻血的當下，是怎麼處理的？倘若按照標準的流鼻血止血方式，理論上不會出血這麼多，「甚至你光是塞個衛生紙進去，也不會整個口罩都是血。」

▲王喜拒絕機場人員協助：她給我廁紙止血。（圖／翻攝自臉書／WONG HE 王喜）

▲王喜拒絕機場人員協助。（圖／翻攝自Facebook／WONG HE 王喜）

粉專最後也說，不論是檢查或治療，發生意外大家都不樂見，醫護人員並不會那麼無聊，要特別用力捅誰的鼻孔，「流鼻血了，止血就好，公審幫你檢查的醫師大可不必！」

回顧整起事件，王喜抵台後，曬出純白口罩血跡斑斑的照片，表示自己被醫護人員捅鼻子捅到流血；當下，指揮中心發言人莊人祥回應，現場人員有關心並提供衛生紙止血、乾淨口罩更換，但都被王喜拒絕。

而後王喜發文解釋拒絕的原因，並說莊人祥好像知道很多，「而我不知道莊人祥是誰。」除此之外，王喜一見莊人祥回應，便刻意將對方照片轉成黑白並貼出，同時要醫護人員給自己一個說法。由於此舉引發台灣網友不滿，因此他後來則將照片撤除，並向莊人祥道歉「希望能得到閣下的原諒。」

對此，莊人祥稍早在記者會上表示，他接受王喜道歉，也祝福對方早日康復。不過指揮官陳時中則嚴肅表示，指揮中心態度很明確，來者是客，只要造成任何不舒服都願意表達歉意，但必須明白落地採檢是台灣防疫重要政策，所有人都要配合，而對防疫人員語言或行為上的暴力都是不允許的。

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