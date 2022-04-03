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2022「桃學日課表–百年國小文物特展」　見証21所老校教育歷史

▲2022「桃學日課表–百年國小文物特展」開幕

▲2022「桃學日課表–百年國小文物特展」開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園兒童藝術節「桃學日課表–百年國小文物特展」開幕，3日於蘆竹區南崁兒童藝術村舉行。市長鄭文燦表示，桃園擁有百年以上歷史的小學共有21所，市府文化局自2020年起即針對百年以上國民小學進行文物普查，並建立百年國小文物普查清冊，共同見證百年國民教育歷史及在地文化特色。▲2022「桃學日課表–百年國小文物特展」開幕

「桃學日課表-百年國小文物特展」，包含兩大主軸、三大展區、百件文物，展期自即日起至5月2日，分別於南崁兒童藝術村、壢小故事森林、桃園77藝文町三地聯合展出；而21所的百年老校，大多於日治時代建立起現代化的教育，橫跨2個時代至今，而現今的學校教育相較於早期制式的教育方式，更加活潑及多元，這是台灣三代、四代、五代人的不同回憶。▲2022「桃學日課表–百年國小文物特展」開幕

文化局長莊秀美表示，「桃學日課表-百年國小文物特展」以「平常上課日」及「特別活動日」為兩大主軸，「平常上課日」展區在南崁兒童藝術村，從學童的日常校園生活與教育課程，延伸至課後時光及未來發展，引領市民進入日治時期與國民政府來臺灣到現在的教育現場；「特別活動日」則在壢小故事森林、桃園77藝文町展出，以小學生最期待的運動會、遠足與修學旅行為題，邀請市民朋友跟著收音機的體操音樂活動身體，透過老照片一窺本市文化資產「年輕」時的樣貌，認識文化資產的小知識。

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