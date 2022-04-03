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廖國棟國會助理確診立院大清消　游錫堃：謹慎防疫不須過度慌張

▲▼國民黨立委廖國棟國會助理確診，立法院依循可能足跡進行消毒。（圖／取自游錫堃臉書）▲▼國民黨立委廖國棟國會助理確診，立法院依循可能足跡進行消毒。（圖／取自游錫堃臉書）

▲國民黨立委廖國棟國會助理確診，立法院依循可能足跡進行消毒。（圖／取自游錫堃臉書，下同）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委廖國棟3日證實，自己的國會辦公室有2名助理確診。對此，立法院長游錫堃表示，立法院已先依循可能足跡進行消毒，請大家謹慎防疫，但不須過度慌張，也呼籲全體立委、同仁、媒體朋友和所有全國同胞，儘速接種第三劑疫苗。

游錫堃3日下午在臉書表示，立法院國會助理確診，經過與立法院秘書長林志嘉了解，已先依循可能的足跡進行消毒，請大家謹慎防疫，但不須過度慌張。

游錫堃指出，為了因應疫情，立法院已在去年5月與全體立委進行「院會視訊會議」的演練，也都有落實戴口罩跟實聯制等防疫措施，並隨時滾動檢討各項防疫SOP，各辦公室及會議室都有固定消毒。

游錫堃強調，立法院會持續遵循中央流行疫情指揮中心的規定，也要呼籲全體立委、同仁、媒體朋友和所有全國同胞，儘速接種第三劑疫苗。

廖國棟稍早也在臉書表示，昨晚很遺憾辦公室有2名同仁確診，聽到訊息的當下，他用最快的速度去買快篩試劑，等待結果的時間雖然短暫，但內心卻又無比的恐懼，所幸最終的結果是陰性。 

廖國棟說明，辦公室除了確診的同仁外，其他同仁也立刻自行進行快篩，均為陰性，但陰轉陽的情況極為常見，他也囑託辦公室同仁，靜候衛政單位的通知及指示，並且儘速將這個星期各自前往那些地方彙整好。

廖國棟呼籲，目前新冠肺炎病毒有多條不明確的感染途徑，出門一定要戴好口罩、勤洗手做好自我防護工作，尚未打疫苗者務必要打疫苗，降低自己染疫與重症的機率。

▲▼國民黨立委廖國棟國會助理確診，立法院依循可能足跡進行消毒。（圖／取自游錫堃臉書）▲▼國民黨立委廖國棟國會助理確診，立法院依循可能足跡進行消毒。（圖／取自游錫堃臉書）

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