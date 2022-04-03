酸蘇貞昌新台灣模式　柯文哲：「正常生活」我唱歌就不會被罰3000元

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊視察劍潭加強防疫專責旅館。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

面對本土疫情升溫，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都要求中央說清楚防疫戰略，而行政院長蘇貞昌3日則提出「新台灣模式」，也就是「正常生活、積極防疫、穩健開放」。但柯文哲3日下午質疑，「正常生活」與「積極防疫」是口號，如果正常生活的話，他脫口罩唱歌為什麼會被罰3000元？

柯文哲3日下午視察劍潭加強型防疫專責旅館，針對蘇貞昌提出的「新台灣模式」，柯文哲回應，在疫情時代要怎麼正常生活，「正常生活（的話），我唱歌也就不會被罰錢了，唱一首歌要被罰3000元，怎麼會是正常生活？所以正常生活、積極防疫這2個是口號，因為正常生活又要積極防疫，這要怎麼做？」

柯文哲提及，而「穩健開放」這點現在也來不及了，因為今天新增97例境外移入確診，這段時間每天都破百例，這已經不算是穩健開放，這證明「開放」足以把台灣社會弄得遍地烽火，「穩健開放現在講也沒用了，大概就是已經燒起來了。」

關於蘇貞昌所謂的「新台灣模式」，蘇貞昌3日上午受訪時提及，「新台灣模式」就是正常生活、積極防疫、穩健開放，所以戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變，只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加，但因為99.7%以上都是輕症或無症狀，所以不必擔心，可以一步一步穩健地來開放，過正常的生活。