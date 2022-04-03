全台5縣市最深！「本土病例分布」最新地圖曝光　本島僅剩1淨土

▲全台有5縣市顏色最深。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

國內疫情緊張，確診者足跡遍布各地，截至今（3）日為止，4月已經累計447例本土病例。從疾管署網站可見，最新的「本土病例地理分布」有5個縣市「顏色最深」，今年累計都破百，而以本島來看，僅剩下南投縣還持續守住。

根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日至今的累計確診數若大於100人，會以深咖啡色標示。

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現已有五個縣市顏色最深：

基隆市：180人

台北市：117人

新北市：353人

桃園市：536人

高雄市：243人

再來顏色次深（51人至99人）的縣市有一：

新竹縣：80人

橘色（10人至50人）的縣市有八：

新竹市：14人

苗栗縣：14人

台中市：10人

彰化縣：12人

台南市：35人

宜蘭縣：27人

花蓮縣：10人

台東縣：18人

淡橙色（1人至9人）的縣市有五：

雲林縣：6人

嘉義市：4人

嘉義縣：6人

屏東縣：8人

金門縣：2人

本島部分，目前僅剩南投縣持續守住，另外連江縣、澎湖縣也同樣繼續守住。

今天本土病例新增183例，基隆市39例、台北市19例、新北市71例、桃園市22例、新竹縣15例、新竹市1例、台中市3例、高雄市1例、屏東縣3例、宜蘭縣7例、花蓮縣1例、金門縣1例，共計12縣市；另外，4月才剛開始，1日本土新增104例、2日本土新增160例，本土病例連三天均破百。

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