▲本土疫情連3天破百，林氏璧點出「台灣接下來會一直面對的問題」。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土疫情再起，今（3）日新增183例，已連續3天破百例本土確診，指揮官陳時中不斷強調，目前戰術採要在不限制、不妨礙正常生活下積極抗疫。前台大感染科醫師林氏璧也點出「台灣接下來會一直面對的問題」，例如學校1人確診，是否要全校採檢＋停課，以及大型演唱會若傳出1人確診是否要停辦等相關防疫作為。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專記錄近6日確診數「33→56→87→104→160→183」，直言「沒250已經很好了啦。看起來是有壓制之下的數字。」他接著引述陳時中在記者會的論述，國內目前防疫戰略為趨近正常生活下的積極抗疫，戰術則是把醫療分配資源、住院/集檢所整備完全，每天和大家報告輕、重症狀況。

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林氏璧解讀，目前的防疫戰略為「共存是大方向，不強求清零！」但問題在於年底要選舉了，中央秉持著此方向，但當地方政府遇到疫情時，可能出現做法不同的問題，「有些縣市還是會做得比較over，用原本清零的態度處理。這樣不同的做法見諸報導，會讓人民覺得矛盾，無所適從。」

▲有觀眾拍到多人在張惠妹演唱會上違反防疫規定。（合成圖／聲動娛樂提供、翻攝自臉書）

林氏璧認為中央戰略及戰術沒有矛盾，但他也點出台灣未來將面臨的困境，「所以，我這麼問，在此戰略目標下，學校一人確診，是否要全校採檢，停課10～14天？阿妹演唱會還有非常多場。若傳出1人確診，是否要停辦，參加者全部匡列？這會是我們接下來一直面對的問題。」

對於今日驚傳墾丁「台灣祭」有民眾驗出陽性，記者提問未來這類大型活動或演唱會是否需要暫緩？陳時中回應，因涉及人數眾多，相關較密切接觸者要積極匡列、並且觀察，「正常生活下要防疫，不會說一個染疫，整個大型活動都停下來」，在活動中當出現相關訊息、有症狀或與相關確診者有接觸，務必自行快篩或就醫採檢，「不會演唱會染疫一個，演唱會就停」，因為是已發生事件，應著眼於個人自主防疫較為重要。

至於當校園出現確診者的停課標準，陳時中也解釋，目前各學校停課、匡列、隔離之標準，只需依照現行規定來做即可。