廖國棟2助理確診！黃珊珊：恐影響部會　籲「同樓研究室人員」自我監測

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊視察劍潭加強防疫專責旅館。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委廖國棟3日證實，自己位於8樓的國會辦公室有2名助理確診。台北市副市長黃珊珊3日表示，疫調完成後會通報相關對象，如果有狀況也會發送細胞簡訊，若在立法院有與研究室同層樓或搭乘同一部電梯，也請人員自我健康監測。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊3日下午視察劍潭加強型防疫專責旅館，被問到北市府如何因應立法院2名助理確診？黃珊珊回應，會按照中央SOP確定密切接觸者，並針對工作場域、發病前4天足跡進行匡列，這點不論確診者工作地點在立法院或其他公家機關都一樣。

黃珊珊提及，北市府都會做疫調，疫調完畢後通報相關對象，如果有狀況就發送細胞簡訊，而有在立法院與該間研究室同層樓，或是接觸到相同電梯的人，也請進行自我健康監測，有不舒服症狀則先快篩再就醫。

針對立院助理接觸較多部會人士，會不會擔心影響其他公家單位？黃珊珊說，病毒不會挑公家或私人機關，所以「可能會影響一部分」，去年有些公家機關也發生類似狀況，但因為疫情輕症居多，所以就依照規定匡列居家隔離，並針對第一圈密切接觸者進行採檢，若第一圈接觸者沒有問題，那第二圈接觸者就不用太擔心。