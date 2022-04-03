曾辦「試吃」活動！忠孝SOGO日本展爆6確診　北市急發7萬封簡訊尋人

▲SOGO和風節。（圖／業者提供）

記者袁茵／台北報導

遠東SOGO忠孝店3日於臉書公告，為保障消費者及員工安全，今日閉店清消，4日將會正常營業。台北市衛生局3日表示，該百貨位於12樓的「日本和風節特展」已累計6例確診，超過120名特展工作人員已經全數居家隔離，並將替百貨公司800名員工企業快篩，並發送7萬封細胞簡訊。

台北市衛生局3日召開防疫記者會，疾管科長張惠美說明，台北市3日新增19例本土確診、21例境外移入，個案介於10至80多歲，共21男性、19女性，而本土病例主要分佈在台北市10個行政區，以中山區4例最多，其餘為松山區、大安區、中正區、內湖區、士林區、北投區各2例，信義區、萬華區、文山區各1例。

針對台北遠東SOGO忠孝店3日突然宣佈停業，張惠美證實，截至今天中午12時，該間百貨的「日本和風節特展」已經累計6例確診，皆為參與特展廠商，居住地分別為桃園市2例、台北市萬華區（案24334）、新北市、台中市、高雄市各1例。

張惠美說明，遠東SOGO忠孝店於3月22日至4月2日在12樓進行「日本和風節特展」，共有61個攤位，超過120位特展工作人員，目前已全數匡列居家隔離，將由居住地衛生單位安排採檢；而百貨公司已全館停業1日，進行全面環境清消，並安排800多名員工進行企業採檢。

張惠美也表示，由於「日本和風節特展」有部分試吃活動，呼籲曾經在3月22日至4月2日參展民眾、工作人員、外包廠商都要主動自我健康監測，並預計發送超過7萬封細胞簡訊。