宜蘭+9　8例來自舞蹈班傳播鏈！累計6校停課

▲宜蘭4/3新增9例，8例是舞蹈班傳播鏈（上圖紅框）。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭3日新增9例中，8例與舞蹈老師有關，另一例是龍德造船外部單位派駐人員，舞蹈班傳播鏈擴大！至今確診者包括舞蹈班人員2人、家長學生16人，且宜蘭已有6校停課。

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宜蘭衛生局今（3）日公布宜蘭確診個案，除了昨（2）日已說明的案24171，其他如下：案24286是30多歲男性，為某造船廠外部單位派駐人員，平常在造船廠工作，是案23500的朋友。案23500日前曾到造船廠找他聊天，同時也與該造船廠另一名確診個案（案23739）在同一間辦公室辦公，該個案4月1日上午先到聖母醫院社區篩檢站做篩檢，結果為陽性確診，CT值19.8。衛生局於4月1日下午在造船廠設站篩檢，未篩檢出其他確診個案，至於細部資料尚在調查中。

而案24335、案24336、案24338、案24401，以及1位未立案號的個案，皆為居家隔離期間陰轉陽。衛生局解釋，只要是PCR檢測陰性的當日或之前，並沒有傳染力，不需要對之前的學校進行全面性篩檢。

而案24337是舞蹈補習班相關聯的個案，為1名女童。當時衛生局評估該案例為中低風險感染個案，列為自主健康管理，但不幸仍然確診。衛生局隨即進行疫調，並籲請家長特別注意孩子的健康狀況，目前該個案沒有相關足跡。

另，目前有3名尚未列案號，除了前述1名居家隔離期間陰轉陽的個案以外，其中1名，是案23501的陪病者家屬，是衛生局先前匡列的居家隔離對象，當時PCR採檢為陰性。該個案是因為孩子年紀太小至醫院陪病，不幸確診，目前收治醫院治療中。

另1案尚未列案號，為昨（2）日篩檢國小的學生。衛生局說，初步了解該個案與案23887是同一個球隊的隊員，詳細疫調正在進行中。