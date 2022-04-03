4月本土炸447例！Google地圖掌握「確診者足跡」　4步驟記錄去過哪

▲用Google地圖看「確診者足跡」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是清明連假的第2天，本土病例新增183例，隨著爆量足跡曝光，也讓不少民眾擔心自己與確診者足跡重疊。其實先前就有網友製作「新冠疫情足跡」，透過Google地圖標示可能的熱區，讓大眾出門前能多一層確認，並利用時間軸看看自己是否曾經前往。

該名網友在PTT上發文表示，根據團隊統計，上週足跡總數是上上禮拜的6.75倍，現在正巧是清明連假，日後的足跡恐怕只會繼續大量增加，因此他便再次貼出地圖，提供給需要的人參考。

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4月本土病例統計（截至今日共447例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

COVID-19地圖（統整自官方資料）

此以指揮中心及新聞公布個案的足跡為資料，標出疫情熱點、消毒地點及鄰近的生活圈區塊，提醒民眾提高警覺。

此外，如果已經記不得自己曾去過的地方，還可以透過Google地圖幫忙記住14天的完整足跡。

步驟1：開啟Google地圖的位置設定

步驟2：從頭像點選「你的時間軸」

步驟3：按右上方的3個點，檢視「個人內容」中的定位是否開啟

步驟4：進入「定位記錄」勾選「與這個帳戶相關聯的裝置」

（若有地方沒被記錄到，可手動搜尋地點，即可成功標註）