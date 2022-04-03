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染疫過還要打疫苗嗎？　專家親曝「2研究數據」解答

▲▼ 土耳其,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲2項新研究證實，施打疫苗能有效提高曾染疫民眾對於新冠病毒的防護力。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

全球疫情有再度升溫趨勢，各國都在積極推動第3劑疫苗接種，儘管已經有多項研究證實，疫苗能有效保護從未感染過新冠肺炎的人，但直到最近，對於疫苗是否能保護曾染疫患者再度感染，依舊不太清楚。2項最新研究則證實，新冠疫苗能夠有效預防「染疫後康復者」再度感染、或是惡化成重症。

有2項發表在《刺胳針傳染病》期刊（The Lancet Infectious Diseases）的最新研究指出，新冠疫苗能夠有效提供感染過新冠肺炎但已經康復的患者保護力，特別是能夠預防重症。第一項來自巴西的研究分析了2.2萬名曾經感染新冠肺炎但卻再度染疫的患者，並發現接種疫苗能有效降低他們出現症狀、住院或是死亡的風險。

▲▼南韓連續5天單日新增病例破5萬，高齡族群染疫比例漸增，當局計畫2月底起為其施打第4劑疫苗。（圖／達志影像）

▲全球疫情再度升溫，研究指出，施打疫苗的好處遠大於任何潛在的風險。（圖／達志影像）

研究人員發現，科興疫苗、AZ疫苗、嬌生疫苗以及輝瑞／BNT疫苗都能替曾染疫的患者繼續提供防護力。研究團隊表示，「事實證明，這4種疫苗都能為曾經感染新冠病毒的人提供顯著的額外防護，有效降低重症或死亡的機率。大眾一直在爭論曾染疫的患者是否應該要接種疫苗，我們的研究結果證實，接種疫苗的好處遠遠大於任何潛在的風險，因此更應該接種疫苗，甚至是完整接種。」

第二項來自瑞典的研究則發現，新冠疫苗能對染疫後康復的患者提供至少9個月以上的保護力。這份研究分析了近300萬人，並發現如果向曾經染疫的患者施打1劑疫苗，可以使他們的感染風險在2個月後降低58%，而施打2劑疫苗則可以降低66%的感染風險。

專家認為，相關研究將有助於全球各國制定疫苗策略。隨著世界疫情的發展，病毒不斷出現傳染性更高的變異株，而這些研究明確提供了關鍵數據，證實疫苗對於曾染疫患者的有效性，並強調了疫苗的好處。

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