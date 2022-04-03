彰化+0但有確診者足跡　精誠夜市、魚市控肉飯進行清消

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣今日確診者為0，但有外縣市確診者足跡，衛生局指出，是來自新北市的確診案例，分別到過立軒閣文化廚苑、精誠夜市紐西蘭牛排、魚市爌肉飯、7-ELEVE鑫彰安門市，縣長王惠美表示，若有相關重疊足跡，請做好自我健康監測，並提醒鄉親，清明連假的返鄉人潮、遊客多，一定要做好防疫工作，勤洗手、戴口罩，做好實聯制。

▲彰化市今日針對確診者足跡進行清消。（圖／彰化縣政府提供）

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彰化縣衛生局長葉彥伯表示，今日公布的4處足跡是不同確診者的足跡，均是昨日新增、來自新北市的確診案例，足跡為立軒閣文化廚苑（彰化市成功路249號）、精誠夜市紐西蘭牛排（彰化市林森路）、魚市爌肉飯（彰化市華山路248號）、7-ELEVE鑫彰安門市（彰化市中正路二段611號）。

▲衛生局公布確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯說，這三日彰化累積有7例確診者，與確診者接觸、室內用餐、未打第三劑疫苗者，已匡列70人，其中公佈的足跡的接觸者總共匡列 41位居家隔離。因精誠夜市為不特定人流，魚市爌肉飯是名店，也有來自全台的不特定人流，建議民眾盡量外帶，且不要在室內人多時脫口罩用餐，以減少風險。

葉彥伯指出，台中婚宴傳播鏈共發出3萬多細胞簡訊，彰化縣也有不少人收到，而彰化各大醫院急診最近快篩試劑用很兇，目前存量約為3000支，將會持續進貨。

王惠美表示，近5日核酸檢測陽性率為0.12%，核酸檢測累計陽性率為0.09%，已完成核酸檢測人數31萬5452人，居家抗原快篩人數1萬1150人，居家抗原快篩累計陽性率0.01%，居家隔離中人數41人，累計居家隔離人數3821人，平均每位確診者居家隔離人數14人，提醒大家，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。



