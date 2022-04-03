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烏克蘭平民出手！俄軍吃「加料食物」當場中毒慘死　500人住院

▲▼ 伊久姆地區的居民向俄軍提供有毒食物，造成2人中毒身亡、28人嚴重中毒送醫急救。（圖／翻攝自推特／Defence intelligence of Ukraine）

▲伊久姆居民給俄軍吃下有毒食物，至少2名俄兵死亡。（圖／翻攝自推特／Defence intelligence of Ukraine）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭第二大城哈爾科夫民眾外傳提供摻進毒藥的加料食物給俄羅斯士兵。依據烏克蘭國防情報總局2日的說法，至少有2名俄兵吃下當地居民給的食物後立即死亡，另有28人住進加護病房，約500人喝下毒酒病重住院。

外媒野獸日報引述烏克蘭國防情報總局臉書貼文指，在距離哈爾科夫約128公里的伊久姆城鎮（Izium）中，俄羅斯第三機動步槍師至少2名士兵吃了當地居民給的食物後立即死亡。

除了這2名士兵以外，另有28名俄兵吃下有毒食物後住進加護病房接受治療，身體狀況不明，約500人因不明原因的嚴重酒精中毒住院。烏克蘭官員表示，俄軍把這些事件列為非戰鬥損失。

儘管俄軍已撤出首都基輔，但並未放棄奪取伊久姆的企圖。伊久姆距離俄羅斯邊境約112公里，在戰爭爆發後一直是俄軍襲擊的目標。

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