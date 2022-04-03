烏俄戰火不斷70歲婦人中戰地愛情老梗　白河警緝獲車手

▲台南市白河區一名70歲婦人陷入詐騙集團的「愛情陷阱」老梗中，日前被騙匯款20萬元後，再籌60支付愛情包裹，幸白河警方及時逮車手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

烏俄戰火持續蔓延，詐騙集團竟也搭上戰爭議題，誆稱在烏克蘭擔任戰地軍官，因戰火連天身心疲累，希望台灣的「愛人」將他的貴重物品收好，待戰火結束後好飛到台灣與「愛人」團圓並長相廝守。

台南市白河區一名70歲婦人被愛沖昏頭陷入詐騙集團的「愛情陷阱」老梗中，日前被騙匯款20萬元後，於4月1日詐欺集團又稱寄送之愛情包裹卡在海關為由，要求支付領件手續費60萬元現金時，張姓被害人因急於籌措現金，家屬察覺有異報警，白河分局白河派出所警員吳仲傑、林生祥等2員於當日下午埋伏逮獲從屏東搭程計程車前來取款的63歲潘姓女車手，全案訊後依詐欺罪嫌送辦。

白河警分局長劉其賢表示，詐騙集團手法推陳出新，搭上戰爭時事熱潮進行詐騙，抓住人性的弱點，以「戰地軍官」的身分誘騙，讓被害人產生「真愛降臨」的錯覺，更是言聽計從，一切只為了讓「心裡的他」能早日來到自己身邊；在此特別呼籲民眾，透過臉書或交友APP搭訕時千萬不可不慎，如遇網友向你提起要匯款或是買點數，請先「停、看、聽」，秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保積蓄。