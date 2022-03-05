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假檢警真詐騙　南警逮2車手守住老翁退休金

▲台南市警一分局緝獲2名詐騙車手，起獲贓款10萬多元，大追查幕後詐騙集團中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局緝獲2名詐騙車手，起獲贓款10萬多元，大追查幕後詐騙集團中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區一名邱姓老翁遇到詐騙集團，歹徒以假檢警的手法要求被害人交付新台幣45萬元，警方獲報將計就計，到場埋伏守候，順利逮捕前來取錢的19歲楊男及26歲莊女等2名車手。

市警一分局東門派出所所長陳宗鑫表示，3日晚上11時許，有一名七旬邱姓男子至派出所報案，稱日前接到自稱健保局員工來電表示健保卡遭盜用，案件已由警方介入調查，隨後另有一位自稱北市刑大警官告知被害人涉嫌洗錢需監管其名下帳戶，要老翁提領新台幣45萬元現金，並聽從指示當面交予監管人員帶回管收。

▲台南市警一分局緝獲2名詐騙車手，起獲贓款10萬多元，大追查幕後詐騙集團中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱姓男子在所長提議下，佯裝配合提款指示，與歹徒約定4日上午10時許交付款項。當男子將裝有鈔票之紙袋交付給詐欺集團車手時，警方見狀立即一擁而上，當場逮捕19歲楊男及26歲莊女等2名車手，查扣現金新台幣10萬5600元，全案依詐欺罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，並擴大追查幕後詐騙集團中。

▲台南市警一分局緝獲2名詐騙車手，起獲贓款10萬多元，大追查幕後詐騙集團中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警一分局表示，詐欺集團常利用一般人的恐懼、貪慾、同情心等人性弱點，利用各種話術使人陷於錯誤以取得不義之財。在此特別呼籲民眾平日應提高警覺，接獲不明來電或可疑電話務必先冷靜查證，可至當地派出所或撥打165專線洽詢，切勿依照來電指示操作ATM或提領現金交付。如不幸已將金錢匯出或將財物交付歹徒，也務必盡速報案，以利警方及時攔阻歹徒提領贓款及查緝犯行。

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