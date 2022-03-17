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安南警阻詐今年最大筆金額　破解詐騙老梗守住老婦3百餘萬元

▲台南市安南區1名老婦人接到詐騙集團電話，差點被騙300多萬元，幸好警方平日宣導奏功，婦人求助警方拆除騙局，保住其辛苦錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區1名老婦人接到詐騙集團電話，差點被騙300多萬元，幸好警方平日宣導奏功，婦人求助警方拆除騙局，保住其辛苦錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

假冒健保局、檢警人員電話詐騙雖是老梗仍有效！台南市安南區1名老婦人接到詐騙集團電話，差點被騙300多萬元，幸好警方平日宣導奏功，婦人心覺有異求助警方拆除騙局，保住其辛苦錢。

台南市警三分局海南派出所，於3月16日下午4時許，接獲民眾報案稱須警方協助，巡邏員警程進德及陳泓霆等2人，即趕赴報案人住家了解，而警方到場後，報案人施姓婦人（女、75歲）表示因接獲未顯示號碼的來電，而電話中之人自稱是健保局職員，並說施女身分遭人冒用，而在與施女通話的同時，該來電又一再被轉接，最後電話由一名自稱司法單位的人接聽，並要求施女依指示操作清點銀行帳戶，以免帳戶遭凍結。

施女雖覺得該不名來電通話內容有異，但又半信半疑，才報案請求警方協助，警方聽完施女陳述後，即明確告知此為詐騙常用話術，並分析詐騙集團慣用之手法予施女了解，施女這才發覺差點遭詐騙，而對於警方迅速到場並分析相關資訊，讓她保住了新台幣300多萬元，施女也表達感謝警方之意。

三分局表示2022年度從1月份起至3月16日止，三分局已成功攔阻詐騙案11件，攔阻金額總計達新台幣740萬餘元，而其中又以此次攔阻300餘萬元為最大筆，因此特別感謝員警辛勞的守護，為民眾成功守住財產。另也呼籲民眾，如接獲來路不明的電話或訊息皆應小心，如有任何疑問可立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線求證，以免受騙。

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