男子淪為車手不自知　提領38萬當場被逮

▲楊姓男子淪為詐騙車手而不自知，前往銀行提領現金。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

22歲男子為增加貸款額度誤信詐騙集團術語，淪為領款車手而不自知，2日前往銀行欲提領38萬餘元，為行員通報警方有異常提領，並謊稱從事代購精品工作，經交叉查證後為陳姓被害人遭到詐騙集團以｢猜猜我是誰｣的手法詐騙所滙款項，員警將其帶返所內調查釐清，並依法移請桃園地檢署偵辦。

▲▼警方獲報前往查緝，證實為領款車手帶回偵辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所昨日下午14時20分許，接獲轄內金融機構通報，民眾有異常提領款項的狀況，請警方派員協助釐清。員警崔育斌及蔡啟宏立即趕到現場瞭解，該楊姓男子準備將自己帳戶內新台幣38萬元全部領出，並表示自己從事代購精品的工作，帳戶的錢是客戶匯入委託代購的費用。

經警方查詢匯款人陳先生，楊男卻說是接獲妻弟電話要借款裝潢，經交叉印證，確認陳先生是遭到詐騙集團以｢猜猜我是誰｣的手法詐騙，楊男說自己需要貸款但條件不符，於是透過網路廣告找到協助辦理貸款的人，對方說只要提高信用度銀行就會核貸，於是要自己提供帳戶(3家銀行)，會幫忙請客戶把錢匯入其帳戶，他再領出來交給對方，就可以就藉由資金流動提高信用度，楊男覺得很有道理，依指示準備將3家銀行中共計140餘萬的錢全部領出交付，不料剛領第1家警察就來了，員警將其帶返所內調查釐清，並依法移請桃園地檢署偵辦。